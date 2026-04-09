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Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

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Lenda da Itália: Não entendo como o United deixou esse jogador sair

Campeonato Italiano
S. McTominay
Napoli
Manchester United
M. Materazzi
Itália

Marco Materazzi, lenda da seleção italiana, criticou a decisão do Manchester United de vender um dos jogadores por uma quantia que ele considerou insignificante, em comparação com o seu nível atual.

“Scott McTominay é um jogador incrível”, disse Materazzi em declarações publicadas pelo jornal Sport. “Não entendo como o Manchester United o vendeu praticamente de graça para o Napoli.”

E acrescentou: “Na minha opinião, o valor de McTominay oscila entre 60 e 70 milhões de euros, ou mais”.

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E continuou: “Adoro Scott McTominay. Quando ele apareceu no Manchester United ainda jovem, ri e disse ao meu filho que, mesmo com 18 ou 19 anos, ele se tornaria um dos melhores jogadores do mundo, e agora ele é um dos melhores.”

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Ele destacou: “A saída de McTominay do Man Utd por 30 milhões de euros em 2024 foi um dos maiores erros da diretoria na história recente do Manchester United.”


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Mktumini tem se destacado com um desempenho excepcional desde que vestiu a camisa do Napoli e ajudou o time a conquistar o Campeonato Italiano em sua primeira temporada.

Mktoumi foi eleito o melhor jogador da Serie A e também foi indicado ao Prêmio Bola de Ouro, graças às suas contribuições ofensivas e ao seu total envolvimento em campo.

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