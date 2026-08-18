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Lenda da Holanda: este clube vai salvar Gakpo

Mercado da bola
R. Gullit
Tottenham
C. Gakpo
Newcastle x Liverpool
Newcastle
Liverpool
Premier League
Países Baixos
England

Mudança de ares pode devolver atacante do Liverpool ao seu melhor nível

O holandês Ruud Gullit acredita que a transferência de seu compatriota Cody Gakpo para o Tottenham pode lhe dar a oportunidade de recuperar seu verdadeiro nível, depois que sua presença diminuiu no Liverpool na última temporada.

O Tottenham deseja contratar Gakpo, de 27 anos, a pedido do técnico Roberto De Zerbi, que colocou o atacante do Liverpool na sua lista de alvos ofensivos neste verão, ao lado de Savinho e Omar Marmoush, dupla do Manchester City.

Gullit disse que Gakpo "voltará a ser o jogador que todos conheciam" se o Tottenham conseguir convencê-lo a deixar o Liverpool e a se juntar às suas fileiras, de acordo com o Football London.

Gakpo teve uma atuação forte com a seleção da Holanda na Copa do Mundo, onde marcou sete gols e deu cinco assistências durante o torneio e as eliminatórias, mas enfrentou dificuldade para firmar seu lugar no time titular do Liverpool.

O jogador atuou frequentemente como reserva nas partidas da Liga dos Campeões da Europa, antes de conseguir mais oportunidades nos jogos da Premier League durante a segunda metade da temporada. Encerrou a temporada com nove gols marcados e seis assistências pelo seu time.

O Tottenham precisa apresentar uma oferta financeira alta para convencer o Liverpool a abrir mão do jogador, e o clube inglês também vai exigir a contratação de um substituto antes de aprovar sua saída, havendo interesse no francês Bradley Barcola, jogador do Paris Saint-Germain.

Gullit acredita que a transferência de Gakpo para o Tottenham pode lhe dar um papel maior e um espaço mais amplo para expressar suas qualidades, depois de ter sofrido com a concorrência por uma vaga de titular no ataque do Liverpool.

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