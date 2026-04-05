Lenda da África do Sul critica a CAF: o Senegal é o campeão africano

A decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de retirar o título da última Copa Africana das Nações da seleção do Senegal e atribuí-lo ao Marrocos por meio de uma decisão administrativa gerou ampla polêmica no continente africano, já que muitos consideraram isso um precedente sem precedentes na história do torneio.

A decisão foi tomada após a Comissão de Disciplina da CAF ter analisado os acontecimentos da final entre as duas seleções, que foi interrompida a poucos minutos do fim após a retirada dos jogadores do Senegal em protesto contra decisões arbitrais controversas.

Leia também: Destaque para Díaz: Arbeloa descarrega sua raiva no trio do Real... e a punição é imediata



Com base nos artigos 82 e 84 do regulamento da competição, a CAF considerou que a retirada constitui uma “recusa em prosseguir com a partida”, pelo que o resultado foi atribuído ao Marrocos, que recebeu oficialmente o título.

Em meio à polêmica, o ex-jogador sul-africano Mark Fisch, do Lazio (Itália) e ex-integrante da seleção Bafana Bafana, manifestou sua total rejeição à decisão da CAF, afirmando que o Senegal é o verdadeiro campeão do torneio.

Em declarações à televisão, Fish disse: “Para mim, o vencedor é o Senegal e é difícil acreditar nisso; portanto, aconteça o que acontecer, considero que a seleção do Senegal é a campeã da África”.

As declarações de Fiche vieram em um momento delicado, já que a CAF enfrenta pressões crescentes em relação à transparência e independência na tomada de suas decisões.

Leia também: Real Madrid está furioso... 10 decisões suspeitas que deram a liderança ao Barcelona!

