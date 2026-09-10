Lekjaa anuncia antes da Fifa: Marrocos vai sediar a final da Copa do Mundo de 2030

O Marrocos elevou o nível do desafio na disputa para sediar a final da Copa do Mundo de 2030, depois que Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina de Futebol, afirmou que o Grande Estádio Hassan II, em Benslimane, vai receber a partida final do torneio, apesar de a Federação Internacional de Futebol (Fifa) ainda não ter anunciado o estádio que sediará o confronto.

Lekjaa fez suas declarações durante um evento do Partido Autenticidade e Modernidade na cidade de Bouznika, onde falou com grande confiança sobre o Marrocos ter vencido a batalha relacionada à partida mais importante do torneio.

O presidente da federação marroquina disse, conforme destacou o jornal espanhol "Sport": "O que vocês precisam saber é que a província de Benslimane terá a honra de sediar a final da Copa do Mundo de 2030".

Lekjaa não parou por aí, e chegou a imaginar os dois lados da partida final, desejando um confronto do Marrocos contra a seleção da França, acrescentando: "E, se Deus quiser, que haja uma final reunindo Marrocos e França para que possamos nos vingar", em meio à reação e aos aplausos dos presentes.

As declarações de Lekjaa ganham importância especial diante do fato de a Fifa ainda não ter anunciado oficialmente o estádio que sediará a final do Mundial de 2030, organizado por Espanha, Portugal e Marrocos, além de partidas comemorativas por ocasião dos 100 anos do início da Copa do Mundo na América do Sul.

Estádio Hassan II disputa com Santiago Bernabéu e Camp Nou

As declarações de Lekjaa colocam o Grande Estádio Hassan II no centro da disputa com a Espanha, que por sua vez possui opções de destaque para sediar a final, sendo as principais os estádios Santiago Bernabéu e Spotify Camp Nou.

A candidatura marroquina se apoia fortemente no projeto do Estádio Hassan II, que está sendo construído na província de Benslimane, entre Casablanca e Rabat, com capacidade que se aproxima de 115 mil espectadores.

Essa capacidade fará do novo estádio um dos maiores estádios de futebol do mundo, além do design diferenciado inspirado nas tendas tradicionais usadas nas temporadas marroquinas.

Espera-se que as obras de construção do estádio sejam concluídas em 2027, ou seja, três anos antes do início da Copa do Mundo, o que dá ao Marrocos tempo suficiente para testar a instalação e prepará-la para sediar o evento mundial.

O Marrocos não enxerga o projeto apenas como um estádio esportivo, já que o Estádio Hassan II representa um dos mais notáveis símbolos da transformação urbana e esportiva do país, e um dos elementos mais importantes da candidatura marroquina conjunta com Espanha e Portugal.

Fifa ainda não definiu o estádio

Apesar da grande confiança com que Lekjaa falou, a situação oficial não mudou, pois a Fifa ainda não anunciou o estádio que sediará a final da Copa do Mundo de 2030.

Portanto, as declarações do presidente da federação marroquina não representam um anúncio oficial da concessão da partida final ao Marrocos, mas refletem o tamanho da confiança do reino em sua capacidade de vencer a disputa, além de serem uma clara mensagem de pressão diante da candidatura espanhola.

A intensidade da disputa pela sede da final aumentou nos últimos meses, diante da insistência do Marrocos em seu direito de sediar a partida mais importante do torneio, em contraste com o desejo espanhol de realizar a final em seu território e coroar o campeão do mundo de 2030 em um de seus grandes estádios.

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