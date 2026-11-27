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Presidente elogiou Abel Ferreira e reforçou confiança no planejamento do clube até o fim de sua gestão

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Leila Pereira fez uma avaliação positiva da temporada do Palmeiras e descartou a possibilidade de um ano perdido mesmo em caso de derrota para o Estudiantes na final da Libertadores. Em entrevista coletiva no hotel da delegação alviverde, em Montevidéu, nesta quinta-feira (26), a presidente destacou a campanha da equipe nas principais competições e lembrou que nem sempre é possível conquistar todos os títulos.

"Minha avaliação do ano é muito positiva. A gente trabalha para a conquista de títulos, que a cereja do bolo sejam os títulos. Analiso como um todo, sei que nem sempre é possível ganhar tudo. [...] É impossível ganhar tudo. O ano é positivo independentemente de resultados".

O Palmeiras disputará a Libertadores pelo segundo ano consecutivo, após perder a final da edição passada para o Flamengo. Leila reconheceu a importância de conquistar o troféu, mas ressaltou que o resultado não muda sua avaliação sobre o trabalho realizado.

"Estamos otimistas, mas pode ser que não aconteça. Estamos preparados para vencer. Se não vier, não achei um ano perdido. Lutaremos com todas as forças", completou.

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A presidente também saiu em defesa de Abel Ferreira, destacou a confiança no treinador e descartou interferências em seu trabalho. Segundo Leila, a comissão técnica mantém o mesmo planejamento, e os reforços contratados ao longo da temporada chegaram para fortalecer o elenco a pedido do próprio comandante.

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Leila ainda reforçou que pretende manter a estrutura do departamento de futebol em 2027, independentemente dos resultados nas decisões.

"Se fosse uma torcedora, trocaria de técnico a cada derrota. Não vou fazer isso. E digo mais: o trabalho continua independentemente do que acontecer. 2027 o trabalho vai continuar, desejo da presidente. Mesmo técnico, mesmo diretor", declarou.

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Além da final da Libertadores, o Palmeiras também disputará a decisão da Copa do Brasil, diante do Grêmio. Para Leila, a presença nas duas finais deve ser valorizada, mesmo que os títulos não venham. A mandatária, que afirmou priorizar uma gestão racional em vez de decisões tomadas pela emoção, espera que o trabalho desenvolvido pelo clube seja reconhecido ao fim da temporada.