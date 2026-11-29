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Primeira mulher a conquistar a Libertadores como presidente de um clube, mandatária dedicou título às mulheres e destacou união nos bastidores do Verdão

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Após conquistar a Copa Libertadores em Montevidéu, Leila Pereira celebrou o feito histórico à frente do Palmeiras e defendeu o legado de sua gestão. Em entrevista à TV Globo, diretamente da sala de troféus do clube, neste domingo, a presidente destacou a representatividade feminina no futebol e rebateu as críticas que recebe por sua exposição nas redes sociais.

"Esse é um legado que estou deixando. Além dos títulos, deixo esse legado para as mulheres, de que podemos ser o que quisermos", afirmou Leila, que dedicou a conquista às mulheres e ressaltou as dificuldades de ocupar espaços de liderança em um ambiente predominantemente masculino. A mandatária também respondeu aos que a chamam de "blogueira" de forma pejorativa, questionando por que dirigentes homens não recebem o mesmo tipo de crítica por utilizarem as redes sociais.

A presidente atribuiu o sucesso do Palmeiras à união entre diretoria, comissão técnica e jogadores, além da confiança construída dentro do clube. Segundo ela, o ambiente profissional e a ausência de disputas políticas internas são fatores importantes para manter todos alinhados aos objetivos esportivos. Leila também fez questão de reconhecer o trabalho do diretor de futebol Anderson Barros e de Abel Ferreira, a quem classificou como o maior treinador da história alviverde.

Leila ainda destacou a capacidade do clube de manter o foco mesmo após grandes conquistas. Para a dirigente, a gestão tem papel fundamental em proteger os profissionais das pressões externas e preservar a concentração do elenco.

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"Do muro para fora, não controlamos o que falam. Mas, do muro para dentro, controlamos, sim. Conseguimos manter isso, fazer a cabeça dos nossos jogadores para focarem realmente no que interessa", explicou.

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O título conquistado diante do Estudiantes, com vitória por 1 a 0 no estádio Centenário, representou a quarta Libertadores da história do Palmeiras, que igualou o Flamengo como maior campeão brasileiro do torneio. Foi também a primeira conquista continental de Leila como presidente, após ter participado dos títulos anteriores como patrocinadora e, em 2021, dirigente eleita - ela assumiu o cargo no ano seguinte.

Ao encerrar a entrevista, a mandatária voltou a valorizar os protagonistas dentro de campo e o trabalho coletivo por trás da campanha.

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"Os grandes protagonistas são os nossos atletas, que trabalham assim incansavelmente. Sem eles, nada disso seria possível. O grande protagonista é o nosso treinador e a sua comissão técnica", concluiu.