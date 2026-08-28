O Leganés protagonizou uma façanha improvável no mercado de transferências. O clube da segunda divisão espanhola anunciou nesta sexta-feira a chegada de Álvaro Morata. O atacante chega por empréstimo do Como, com opção de compra.

Morata (33) já não tinha futuro no Como, especialmente depois de o clube ter acertado a contratação de Moise Kean. O italiano chegou vindo da Fiorentina por 40 milhões de euros e vai disputar posição com o ex-atacante do FC Utrecht Anastasios Douvikas.

Nascido em Madri, o jogador atuou em sua cidade natal por Real Madrid e Atlético de Madrid e também construiu um currículo impressionante no exterior, com passagens por clubes como Juventus, Chelsea, Milan e Galatasaray.

Nos últimos anos, porém, Morata se tornou menos decisivo do que antes. Depois de liderar a Espanha como capitão ao título da Eurocopa em 2024, ele se transferiu do Atleti para o Milan por quase 20 milhões de euros.

Lá, perdeu espaço rapidamente, e seu período por empréstimo no Galatasaray também não foi exatamente um grande sucesso. Morata foi emprestado no verão do ano passado ao Como, que o contratou em definitivo em janeiro. Por lá, decepcionou bastante, com um gol em 30 partidas.

O fato de Morata poder ser emprestado ou vendido está longe de ser uma surpresa, mas até a imprensa espanhola tem dificuldade para acreditar que um jogador de seu calibre dará sequência à carreira na segunda divisão da Espanha.

Marca fala em “uma das maiores contratações do verão nesta janela de transferências” e chama Morata de “um dos nomes mais proeminentes da competição”. No Leganés, Morata retorna à região de Madri, algo que possivelmente também teve peso em sua surpreendente decisão.

Ainda mais com Morata no elenco, o objetivo do Leganés é claro: voltar o mais rápido possível à LaLiga. Los Pepineros (os produtores de pepino) foram rebaixados para a LaLiga 2 em 2025 e terminaram a última temporada na quinta colocação.



