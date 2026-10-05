Leeroy Echteld faz revelação sobre Kees Smit: “Isso o incomodou”

Todos os rumores de transferência dos últimos tempos causaram impacto em Kees Smit, como contou Leeroy Echteld na noite de segunda-feira no Rondo, da Ziggo Sport. “Isso o afetou”, disse o técnico do AZ.

O AZ parece ter ouro nas mãos com Smit, mas isso também tem um lado negativo. Praticamente todos os grandes clubes da Europa vêm sendo ligados ao meio-campista de 20 anos, que custaria dezenas de milhões. Por enquanto, porém, Smit segue jogando em Alkmaar, onde tem contrato até meados de 2028.

“No início da janela de transferências, eu até esperava que fosse sair”, disse Smit no fim de setembro ao VI. “Mas, na verdade, nunca surgiu nada. Não achei ruim ficar no AZ, e continuo não achando ruim. Ainda há muito a melhorar. E aqui também é simplesmente o meu lugar.”

Echteld acrescentou no Rondo que Smit de fato foi afetado por toda a agitação em torno da transferência e pelo acionamento do superagente português Jorge Mendes, que teria de viabilizar uma transferência recorde.

“O futuro vai mostrar se foi uma jogada inteligente do AZ acioná-lo”, afirmou Echteld. “Quando se trata de valores tão altos e de clubes tão grandes... Talvez eles tenham sentido que precisavam trazê-lo para perto.”

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“Mas isso o afetou (Smit, nota da redação). Isso realmente o afetou. Mas, naturalmente, ele também criou essa situação. No momento em que você é tão bom em uma idade tão jovem, você recebe essa atenção.”

“Além disso, ele é um garoto bastante estoico”, prosseguiu Echteld. “Dá para conversar bem com ele. Ele é sempre de respostas curtas, porque aí se livra logo disso. Mas às vezes eu também o chamo para entrar. Simplesmente para conversar sobre como estão as coisas, o que se espera dele. Não só no ataque, mas também na defesa.”