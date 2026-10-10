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Leeroy EchteldESPN
Sam Vreeswijk
Traduzido por

Leeroy Echteld é claro após Feyenoord x AZ: "Não quero falar sobre isso"

Feyenoord x AZ Alkmaar
Feyenoord
AZ Alkmaar
Eredivisie
L. Echteld
T. Ernst
M. Meerdink

O Feyenoord venceu o AZ por 2 a 0 na noite de sábado, pela Eredivisie VriendenLoterij. Depois da partida, ainda se falou muito sobre o lance do pênalti para o time de Alkmaar, em que Mexx Meerdink teria ou não sido tocado pelo goleiro do Feyenoord, Tjark Ernst. O técnico do AZ, Leeroy Echteld, porém, não quer falar sobre isso.

Depois de um excelente início de temporada, o AZ sofreu neste sábado sua primeira derrota diante do Feyenoord. Com gols de Nacho Ferri e Javi López, o time de Roterdã venceu por 2 a 0.

“Vejo nas estatísticas que eles criaram chances maiores do que nós, enquanto nós tivemos mais posse de bola”, disse Echteld após a partida à ESPN.

“Tivemos algumas oportunidades, principalmente no fim, mas aí a bola não cai da forma certa ou esse entrosamento não está bem ajustado. Ou ficamos um pouco afobados demais nessa fase final, e por isso não criamos grandes chances. Acho que isso é uma questão de maturidade.”

Depois de um início ruim de jogo, o AZ passou a jogar cada vez melhor, observou Echteld. “Depois de quinze a vinte minutos, nos recuperamos e também voltamos para o jogo. Só que aí você também acaba sofrendo um gol, e isso é uma pena naquele momento.”

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Pouco antes do intervalo, parecia que o AZ teria um pênalti, porque Ernst teria derrubado Meerdink. No entanto, o árbitro Danny Makkelie foi chamado pelo VAR ao monitor e voltou atrás na decisão depois de rever as imagens: sem pênalti.

“Eu também disse isso há pouco para o pessoal da NOS e da NH: na verdade, não quero falar sobre isso”, disse Meerdink. “Esse pênalti não foi marcado. Prefiro olhar para o motivo de hoje não termos conseguido jogar o nosso jogo. Principalmente no início. Isso, neste momento, é muito mais importante para mim.”

“O fato de não termos ganhado esse pênalti... Sempre são tomadas decisões que podem não sair a seu favor. Claro que também temos um VAR, e as pessoas olham de novo. Mas acho que eles tomam essa decisão com a consciência tranquila.”

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