O astro do basquete americano LeBron James não precisou de um longo discurso para responder ao ataque do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já que sua resposta veio em tom irônico.

O astro do Philadelphia 76ers respondeu às críticas de Trump, depois que este o acusou de desrespeitar o hino nacional, em um novo capítulo da disputa pública entre as duas partes.

A resposta de James veio após uma reação emocionante de sua equipe diante do Cleveland Cavaliers, quando o 76ers reverteu uma desvantagem de 29 pontos para vencer por 114 a 106.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o astro americano se limitou a sorrir e dizer: "Parece que é um dia com poucas notícias no escritório", antes de repetir a frase mais uma vez, em uma resposta irônica às declarações de Trump.

O início da crise remonta à partida do Philadelphia contra o New York Knicks, na terça-feira, no ginásio "Madison Square Garden", quando James apareceu fazendo gestos com as mãos que se assemelhavam a uma tacada de golfe e à imitação de um arremesso de basquete durante a execução do hino nacional americano.

Trump publicou um trecho do episódio na plataforma "Truth Social", acusando o jogador de basquete de ofender os Estados Unidos, e classificou seu comportamento como uma "vergonha total", exigindo que ele pedisse desculpas aos soldados e heróis americanos que morreram em defesa da bandeira e daquilo que o país representa.

O presidente americano não parou em sua publicação, mas voltou a criticar James durante um comício no estado de Iowa, na quinta-feira, considerando o episódio uma questão polêmica, enquanto o astro do Philadelphia optou por responder de forma breve, sem entrar em um longo bate-boca.

Um histórico de provocações

Esta não é a primeira provocação entre as duas partes; Trump e James trocaram críticas ao longo dos anos, especialmente desde o primeiro mandato do presidente americano.

Em 2017, James criticou a decisão de Trump de retirar o convite ao Golden State Warriors para visitar a Casa Branca, depois que Stephen Curry anunciou que não desejava comparecer.

James escreveu, na época, um comentário famoso no qual disse que a visita à Casa Branca era uma grande honra "até você chegar", em referência direta a Trump.

O presidente americano também já havia questionado publicamente a inteligência de James e dirigido outras críticas a ele, aproveitando algumas ocasiões para compará-lo à lenda do basquete Michael Jordan, a quem declarou preferir.