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Leao GalatasarayGetty Images
Traduzido por

Leão: Espero que esse jogador ganhe a Bola de Ouro

Galatasaray x Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Liga dos Campeões
R. Leao
L. Yamal
Turquia
Espanha
Portugal

Elogio de um adversário

Rafael Leão elogiou o talento de Lamine Yamal, jovem estrela do Barcelona, e afirmou esperar que ele conquiste a Bola de Ouro e mais títulos com a camisa do clube catalão, depois de o jogador espanhol seguir chamando atenção com atuações de destaque.

Em declarações à "TNT Sports Brasil", Leão disse: "Espero que Lamine Yamal ganhe a Bola de Ouro e conquiste grandes títulos com o Barcelona".

E acrescentou: "Ele está entre os melhores do mundo, é um jogador e uma pessoa que eu valorizo muito, e ainda está cercado por bons jogadores em um clube excepcional".

As declarações de Leão refletem o tamanho do reconhecimento que Yamal recebe, já que ele se tornou um dos maiores talentos jovens do futebol mundial, graças à sua capacidade de fazer a diferença em grandes partidas, apesar da pouca idade.

O elogio de Leão veio depois da grande atuação de Yamal na vitória do Barcelona sobre o Galatasaray por 4 a 1, na Liga dos Campeões, na terça-feira.

O ponta espanhol deu duas assistências em apenas três minutos no início do segundo tempo, contribuindo de forma decisiva para a superioridade da equipe catalã e sendo eleito o melhor jogador da partida.


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