Leandro Trossard, em grande destaque, leva a Bélgica à próxima fase da Copa do Mundo

Na manhã de sábado, a Bélgica venceu a Nova Zelândia por 1 a 5. O atacante do Arsenal, Leandro Trossard, foi o grande destaque com dois gols e garantiu ao seu país o primeiro lugar no Grupo G.
O meio-campista do PEC, Ryan Thomas, foi titular pela Nova Zelândia. Pela Bélgica, o craque Jeremy Doku (Manchester City) voltou ao time titular após o nascimento de seu filho, Praise. Hans Vanaken foi escalado como titular pelo técnico Rudi Garcia pela primeira vez neste Mundial.
Os belgas começaram com ânimo a partida em Vancouver. Aos onze minutos, os Diabos Vermelhos estiveram perto de abrir o placar. Trossard acertou a parte interna da trave, e a bola foi tirada da linha.
Aos 22 minutos, a Bélgica achou que teria um pênalti após uma suposta mão de Finn Surman. No entanto, o árbitro Szymon Marciniak foi chamado para consultar o monitor e reverteu sua decisão, pois, segundo ele, o braço do neozelandês estava em uma posição natural.
Após quase meia hora de jogo, Trossard finalmente marcou o gol de abertura tão esperado. Um escanteio cobrado por Kevin De Bruyne acabou caindo aos seus pés, e ele aproveitou para empurrar a bola para o gol à queima-roupa: 0 a 1.
Logo após o intervalo, a Bélgica já pôde respirar aliviada. O brilhante Trossard aproveitou um rebote de forma espetacular para mandar a bola para o fundo do gol, passando pelo goleiro Max Crocombe: 0 a 2.
De Bruyne marcou o terceiro gol da Bélgica aos 67 minutos com um chute rasteiro da entrada da área: 0 a 3. Cinco minutos antes do apito final, Elijah Just salvou a honra: 1 a 3.
O reserva Romelu Lukaku também contribuiu, marcando com seu primeiro toque na bola: 1 a 4. Alexis Saelemaekers marcou o placar final nos acréscimos: 1 a 5. Com a conquista do primeiro lugar no grupo, a Bélgica enfrentará, virtualmente, a Coreia do Sul na próxima fase.