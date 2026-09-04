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DIOGO LEITE UNION BERLIN JULIAN NIEHUES HEIDENHEIMGetty Images

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Lazio, um novo zagueiro para Gattuso: Diogo Leite chega

Mercado da bola
Lazio

Lazio está em negociações avançadas para acertar uma nova chegada sem custos de transferência que vai reforçar a defesa à disposição de Gennaro Gattuso. Como informou Fabrizio Romano no WhatsApp, a operação foi iniciada pelo zagueiro Diogo Leite, atualmente sem clube. O clube romano está pronto para fechar.


QUEM É - Nascido em 1999, português, é um zagueiro canhoto bom na saída de bola: com 1,92 m de altura, foi formado no Porto, antes de passar por Braga e Union Berlin. Soma várias partidas pelas seleções de base de Portugal, entre elas o ouro no Europeu Sub-17 em 2016.




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