A Lazio segue em grande fase na Serie A. O time da capital sofreu no sábado contra o Torino, mas aproveitou suas chances e venceu por 2 a 1, com gols dos dinamarqueses Oliver Provstgaard e Gustav Isaksen. O líder tem cinco pontos de vantagem sobre a AS Roma, segunda colocada, que só joga no domingo.
Kenneth Taylor desfalcou a Lazio. O meio-campista sentia dores demais por causa de uma lesão muscular para entrar em campo. Tijjani Noslin, por sua vez, foi titular e teve a chance de mostrar serviço no ataque. Danilho Doekhi atuou no centro da defesa.
No primeiro tempo, quem jogou melhor não foi a Lazio, mas o Torino. O time da casa ainda criou várias boas oportunidades, desperdiçadas por Giovanni Simeone e Che Adams.
A Lazio sentiu bastante a ausência de Taylor e teve dificuldade para criar jogadas. Não por acaso, a equipe da capital abriu o placar em uma bola parada.
Em uma cobrança de escanteio, Oliver Provstgaard se livrou da marcação direta de Saúl Coco dentro da área e cabeceou com precisão para marcar.
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O Torino, que não contou com Kian Fitz-Jim, sofreu o segundo gol antes do intervalo, e Zaccagni voltou a ter papel decisivo. O italiano recuperou a bola e a passou para Isaksen, que finalizou com categoria.
O Torino voltou para o segundo tempo cheio de confiança e quase foi recompensado com um chute forte de Simeone, que desviou nas luvas de Christos Mandas e acertou o travessão. Adams também chegou muito perto: sua cabeçada passou rente à trave.
O merecido gol que diminuiu a diferença saiu pouco depois. Gvidas Gineitis fez um cruzamento perigoso e, desta vez, Adams acertou uma cabeçada que deixou Mandas sem chance.
A Lazio desperdiçou a chance de definir a partida em um contra-ataque, e isso quase custou caro ao time do técnico Gennaro Gattuso quando Gaetano Oristanio (ex-Volendam) teve a bola à feição para cabecear. Para sua incredulidade, a bola foi para fora. Assim, a Lazio, ainda invicta, conquistou sua 11ª vitória no campeonato nesta temporada.