Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Kenneth Taylor começou muito bem a temporada na Lazio e isso não passou despercebido. O meia de 24 anos despertou o interesse de vários grandes clubes europeus, mas uma transferência em janeiro está descartada.

Essas informações já haviam surgido na semana passada na imprensa italiana, mas agora são confirmadas pelo próprio Taylor. Em entrevista ao Tuttomercatoweb, ele afirma saber do interesse de outros clubes, embora não pretenda dar atenção a isso por enquanto.

“É tudo verdade, meus empresários me contaram”, diz o holandês sobre o interesse da Juventus e de vários clubes da Premier League. Newcastle United, Bournemouth e Brentford são atualmente apontados como interessados em Taylor.

“Mas já disse que nem penso em sair em janeiro. Quero ficar. Vim para cá para ajudar a Lazio a voltar à Champions League”, afirma Taylor.

Publicidade Publicidade

No momento, a situação da Lazio é muito boa: o clube lidera a Serie A. Taylor tem um papel importante no time do técnico Gennaro Gattuso, e a Lazio não cogita vendê-lo.

Tópicos relacionados

Próximas partidas TOR Campeonato Italiano 12:00 LAZ

Nem mesmo uma oferta de 40 milhões de euros seria suficiente, segundo a imprensa italiana. Para afastar o interesse de outros clubes pelo meia, a Lazio já pensa até em melhorar o contrato de Taylor.

O contrato atual de Taylor vai até 2030, mas ele ganharia atualmente ‘apenas’ dois milhões de euros por ano. Diante de sua evolução recente, o clube pode lhe conceder um aumento salarial.

Publicidade

É uma reviravolta notável para Taylor, que deixou o Ajax em janeiro. Em julho, Gattuso, furioso, chegou a mandá-lo sair do campo de treinamento. Desde então, porém, o meia se tornou um dos pilares do time.

Com isso, ele também voltou ao radar da seleção da Holanda. Na data Fifa de outubro, fez parte do elenco convocado pelo técnico Xavi Hernández, mas ficou de fora por pouco um mês depois. Segundo Xavi, deixar Taylor de fora foi ‘sua decisão mais difícil’.