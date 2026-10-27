Lazio goleia e lidera a Serie A; Taylor e Noslin são os protagonistas

A Lazio é a nova líder da Serie A após a vitória por 2-6 sobre o Sassuolo, fora de casa. Kenneth Taylor abriu o placar logo no início, e Tijjani Noslin marcou duas vezes para os visitantes de Roma. Taylor, aliás, foi substituído no intervalo pelo técnico Gennaro Gattuso, possivelmente por causa do cartão amarelo recebido pelo meio-campista.

Taylor aproveitou rapidamente um rebote para marcar aos dois minutos. Houve uma longa revisão do VAR, mas o gol do meio-campista holandês, que fez 0-1, foi confirmado.

O Sassuolo não se abalou com o revés precoce e logo empatou. Um chute forte de Kristian Thorstvedt de dentro da área desviou no caminho e passou pelo goleiro Christos Mandas, da Lazio, sem que ele pudesse fazer nada. O início da partida foi um festival de gols: Gustav Isaksen fez 1-2 após um belo passe de Mattia Zaccagni.

Pouco depois dos 15 minutos, Taylor voltou a aparecer, desta vez com uma assistência para Romano Floriani marcar o 1-3. Mais uma vez, o VAR fez uma longa revisão, ao fim da qual o árbitro Luca Zufferli confirmou o gol. A situação do Sassuolo piorou quando Thorstvedt recebeu o cartão vermelho por uma entrada dura, e um gol de Armand Lauriente, que seria o 2-3, foi anulado por impedimento.

Mesmo em desvantagem numérica, o Sassuolo voltou a encostar no placar pouco antes do intervalo: Sebastiano Esposito finalizou com calma. A Lazio não entrou em pânico, e Zaccagni ampliou para 2-4 com uma cabeçada certeira. Logo após o reinício, com Taylor tendo ficado no vestiário, Simone Cinquegrano tocou a bola com a mão dentro da área, e a Lazio recebeu um pênalti. Zaccagni, porém, desperdiçou a cobrança.

O quinto gol da equipe de Roma saiu aos 55 minutos. Noslin leu muito bem um lançamento vindo da defesa e, em seguida, finalizou com precisão. Alguns minutos depois, a Lazio teve outro pênalti, mas novamente não marcou. Desta vez, foi Davide Frattesi quem desperdiçou a oportunidade.

Noslin não se abalou e, na metade do segundo tempo, fez o 2-6 para a Lazio: um chute da entrada da área no ângulo. Pouco depois, o atacante, que estava com a pontaria afiada, foi substituído pelo satisfeito Gattuso, que viu sua equipe abrir três pontos de vantagem sobre a vice-líder Inter.