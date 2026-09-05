A Inter somou três pontos na Serie A depois de um segundo tempo brilhante contra o Napoli. Os sul-italianos abriram 0 a 2 com Matteo Politano e Rasmus Højlund, mas, na meia hora final, a Inter virou completamente a desvantagem em uma vitória espetacular: 3 a 2. Lautaro Martínez marcou o gol da vitória nos acréscimos, que pouco antes poderia muito bem ter saído do outro lado.
No Napoli, todos os nomes conhecidos da Eredivisie (Noa Lang, Lorenzo Lucca, David Neres e Sam Beukema) começaram no banco. Também chamou a atenção o fato de que o maior nome do Napoli, Kevin De Bruyne, apesar da ausência de Scott McTominay, teve de se contentar com um papel de reserva.
Na animada fase inicial, tanto a Inter quanto o Napoli ficaram perto do gol de abertura. As tentativas de Andy Diouf (Inter) e André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) não foram convincentes o bastante para fazer os goleiros buscarem a bola no fundo da rede.
Depois de uma sequência fraca no restante do primeiro tempo, o veneno estava no fim. Assim, Rasmus Højlund deu ao goleiro da Inter, Josep Martínez, a chance de fazer a defesa, e também o colega Alex Meret brilhou com sua intervenção em chute de Lautaro.
Ainda mais fundo nos acréscimos do primeiro tempo, a Inter pareceu enfim golpear, não fosse o fato de que a cobrança de falta de Federico Dimarco explodiu no travessão. Logo depois do intervalo, saiu o gol afinal, e foi o Napoli quem pôde comemorar.
Uma trapalhada na saída de bola da Inter deu a Alisson Santos a posse. A tentativa do brasileiro foi abafada por Martínez, mas, no rebote, Matteo Politano apareceu rapidinho para empurrar para dentro: 0 a 1.
Apenas três minutos depois, a Inter ficou com dois gols de desvantagem, quando Højlund, após assistência de Giovanni Di Lorenzo, fez a rede balançar: 0 a 2.
Era apenas o começo de um segundo tempo eletrizante, em que as duas equipes jogaram de forma ofensiva e criaram chances. A Inter voltou para o jogo com Lautaro, que ganhou de Amir Rrahmani e completou para dentro: 1 a 2.
O Napoli foi recuando cada vez mais e acabou pagando por isso. Marcus Thuram foi encontrado na área por um cruzamento fechado de Carlos Augusto e deixou Meret completamente sem chances com sua cabeçada forte no canto curto: 2 a 2.
Em um intervalo de poucos minutos, as duas equipes desperdiçaram chances gigantescas. Thuram finalizou de perto por cima, por centímetros, e o mesmo destino teve o substituto Neres do outro lado.
Zambo-Anguissa teve a bola para empurrar para as redes mais alguns instantes depois, mas errou completamente na segunda trave. Nos acréscimos, saiu enfim o gol da vitória quase inevitável, e foi a Inter que acabaria levando a melhor.
Thuram encontrou a bola novamente aos seus pés na área e a desviou via Manuel Akanji para a segunda trave, onde Lautaro estava à espreita, empurrou para dentro e foi à loucura: 3 a 2.