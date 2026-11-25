Uma noite bem-sucedida para a Inter de Milão na Champions League. O gigante italiano demorou um pouco a engrenar, mas depois construiu uma tranquila vitória por 2 a 0 em casa sobre o VfB Stuttgart.
A Inter achou que teria um pênalti quando Carlos Augusto caiu na área aos 20 minutos, mas a arbitragem não marcou a penalidade. No fim do primeiro tempo, Marcus Thuram chutou rente à trave, e Nicolò Barella acertou a trave.
A vantagem dos donos da casa só veio depois do intervalo. Josha Vagnoman tocou a bola com a mão na área, e o árbitro Francois Lexetier marcou pênalti. Petar Susic converteu a cobrança.
A Inter embalou e ampliou a vantagem quando faltava um quarto de hora para o fim. Federico Dimarco cruzou na medida para Lautaro Martínez, que acertou um chute forte no canto.
Foi um grande incentivo para o atacante argentino, que está novamente em forma. No momento em que fez o segundo gol da Inter, Martínez estava em campo havia apenas cinco minutos.
O técnico Cristian Chivu fez várias substituições na reta final pela Inter, principalmente de olho no jogo em casa contra o Genoa, pela Serie A, no próximo sábado.
Na Champions League, a Inter sobe para a 12ª posição, com nove pontos em cinco jogos. A equipe de Chivu terá semanas movimentadas pela frente, incluindo a partida fora de casa contra o Borussia Dortmund em 9 de dezembro.