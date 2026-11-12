A Inter terá pela frente um calendário especialmente intenso: nove partidas em um mês, desde a volta a campo contra a equipe de Bérgamo até o Natal. Serão cinco compromissos pelo campeonato, dois jogos pela Liga dos Campeões, a estreia na Copa da Itália e a Supercopa contra a Lazio. Um período decisivo em várias frentes: da disputa pela liderança da Serie A, com o objetivo de retomar a ponta, à busca pela classificação direta às oitavas de final da competição europeia, passando pela conquista de uma vaga nas quartas de final da Copa da Itália e pelo primeiro título da temporada. Um calendário cheio de compromissos no qual Lautaro quer ser protagonista. E sua dedicação diária confirma que voltar a jogar é prioridade absoluta.

SEM DESCANSO

Apesar dos dias de descanso concedidos por Cristian Chivu ao elenco após o jogo contra o Como, o camisa 10 da Inter decidiu não parar, segundo a Gazzetta dello Sport. Na segunda e na terça-feira, ele foi ao centro de treinamento para dar continuidade ao programa individual de recuperação, ao lado de Luis Henrique, que também enfrenta uma lesão. Uma demonstração de determinação e apego à camisa que remete à vontade de voltar já mostrada na temporada passada, quando Lautaro teve de lidar com um problema na panturrilha.