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Ao VivoIngressos
Lautaro Martinez InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Lautaro Martínez abre mão dos dias de folga pela Inter

L. Martinez
Inter de Milão

Lautaro Martinez tem um objetivo bem definido: voltar a jogar o mais rápido possível e ficar novamente à disposição da Inter. O capitão da equipe já mira o confronto com a Atalanta, em 22 de novembro, partida que pode marcar seu retorno após o período afastado por lesão.

A Inter terá pela frente um calendário especialmente intenso: nove partidas em um mês, desde a volta a campo contra a equipe de Bérgamo até o Natal. Serão cinco compromissos pelo campeonato, dois jogos pela Liga dos Campeões, a estreia na Copa da Itália e a Supercopa contra a Lazio. Um período decisivo em várias frentes: da disputa pela liderança da Serie A, com o objetivo de retomar a ponta, à busca pela classificação direta às oitavas de final da competição europeia, passando pela conquista de uma vaga nas quartas de final da Copa da Itália e pelo primeiro título da temporada. Um calendário cheio de compromissos no qual Lautaro quer ser protagonista. E sua dedicação diária confirma que voltar a jogar é prioridade absoluta.

SEM DESCANSO

Apesar dos dias de descanso concedidos por Cristian Chivu ao elenco após o jogo contra o Como, o camisa 10 da Inter decidiu não parar, segundo a Gazzetta dello Sport. Na segunda e na terça-feira, ele foi ao centro de treinamento para dar continuidade ao programa individual de recuperação, ao lado de Luis Henrique, que também enfrenta uma lesão. Uma demonstração de determinação e apego à camisa que remete à vontade de voltar já mostrada na temporada passada, quando Lautaro teve de lidar com um problema na panturrilha.

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