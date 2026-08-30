Domenico Berardi continuou a consolidar seu lugar entre os grandes do Sassuolo e do Campeonato Italiano, depois de conduzir a equipe à vitória sobre o Torino, na noite de sábado, por dois gols a um, na segunda rodada da competição.

E, quando a partida caminhava para o empate, Berardi marcou o gol da vitória do Sassuolo aos 78 minutos, garantindo à equipe os primeiros três pontos nesta temporada.

Berardi tornou-se o sexto jogador a entrar na lista dos maiores artilheiros com a camisa de um único clube na história do Campeonato Italiano, com 131 gols, ultrapassando a lenda do Bologna, Ezio Pascutti (130).

O astro do Sassuolo fica atrás apenas de Francesco Totti, lenda da Roma (250 gols), Alessandro Del Piero, lenda da Juventus (188), Giampiero Boniperti, lenda da Juventus (178), Luigi Riva, lenda do Cagliari (156), e Lautaro Martínez, atual capitão da Inter (132).

O Sassuolo havia aberto a temporada com a derrota para a Atalanta por dois gols a um, enquanto enfrentará o Bologna na terceira rodada no domingo, 6 de setembro.

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