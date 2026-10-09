As estatísticas mostram uma clara superioridade da Inter de Milão sobre o Parma nos confrontos recentes entre as duas equipes, antes de se enfrentarem neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Italiano, com o Nerazzurri buscando dar continuidade às suas vitórias e conquistar um início perfeito em seu estádio, enquanto o Parma espera interromper sua série de resultados negativos fora de casa.

De acordo com a rede "Opta", especializada em estatísticas, a Inter de Milão não sofreu nenhuma derrota nas últimas 9 partidas contra o Parma no Campeonato Italiano, somando 6 vitórias e 3 empates, além de ter vencido 4 dos últimos 5 confrontos entre eles, contra apenas um empate.

A última vitória do Parma sobre a Inter de Milão na competição remonta a 15 de setembro de 2018, quando venceu por 1 a 0 no estádio Giuseppe Meazza, com um gol marcado pelo então jogador Federico Dimarco.

A Inter de Milão marcou ao menos dois gols em cada uma das últimas 8 partidas contra o Parma no Campeonato Italiano, totalizando 17 gols ao longo dessa série.

Próximas partidas INT Campeonato Italiano 12:00 PAR

A Inter só conseguiu uma série mais longa de partidas consecutivas marcando ao menos dois gols na primeira divisão italiana contra o Hellas Verona, com 11 partidas entre os anos de 1997 e 2015; a Sampdoria, com 11 partidas entre os anos de 1947 e 1951; e o Cagliari, com 10 partidas entre os anos de 1996 e 2006.

A Inter de Milão manteve o gol invicto nas últimas duas partidas contra o Parma no Campeonato Italiano, e o Nerazzurri pode alcançar 3 partidas consecutivas sem sofrer gols diante do Parma pela primeira vez na história dos confrontos entre eles na competição.





A Inter de Milão tem a chance de vencer todas as suas quatro primeiras partidas em seu estádio no Campeonato Italiano nesta temporada, um feito que só foi alcançado duas vezes nos últimos 35 anos, na temporada 2017-2018 sob o comando de Luciano Spalletti, e na temporada 2005-2006 sob o comando de Roberto Mancini.

O Parma foi derrotado nas últimas 4 partidas que disputou fora de casa no campeonato, e a última série mais longa de derrotas consecutivas da equipe fora de casa no Campeonato Italiano remonta ao período entre abril de 2021 e agosto de 2024, quando perdeu 6 partidas seguidas.

Alberto Gilardino retorna ao Parma, clube pelo qual marcou 50 gols em 96 partidas no Campeonato Italiano durante o período entre os anos de 2002 e 2005.

Gilardino ocupa a segunda posição na lista dos maiores artilheiros históricos do Parma na primeira divisão italiana, atrás de Hernán Crespo, que lidera a lista com 72 gols.

A Inter de Milão perdeu duas das últimas 4 partidas que disputou no Campeonato Italiano logo após o período de paralisação para as datas Fifa, contra duas vitórias, depois de ter mantido seu retrospecto invicto nas oito partidas anteriores que sucederam períodos de paralisação para as datas Fifa, somando 6 vitórias e dois empates.

Em contrapartida, o Parma conquistou apenas uma vitória nas últimas 12 partidas que disputou no Campeonato Italiano após períodos de paralisação para as datas Fifa, contra 6 empates e 5 derrotas, e essa vitória foi por 2 a 1 sobre o Hellas Verona no dia 23 de novembro de 2025.

A Inter de Milão supera todas as equipes do Campeonato Italiano nesta temporada em número de finalizações no gol, com 37 finalizações, enquanto o Parma fecha a lista com apenas 14 finalizações.

A Inter de Milão também lidera o ranking de gols esperados com um índice de 14,5, enquanto o Parma ocupa a última posição com um índice de 3,4 na temporada atual.





Lautaro Martínez marcou dois gols em cada uma de suas duas últimas partidas no Campeonato Italiano, diante do Napoli e da Roma, e o atacante argentino pode se tornar o primeiro jogador na história da Inter de Milão a marcar mais de um gol em 3 partidas consecutivas no Campeonato Italiano desde a adoção do sistema de 3 pontos por vitória na temporada 1994-1995.

O último jogador da Inter a conquistar esse feito foi Carlo Muraro, durante o período entre dezembro de 1976 e janeiro de 1977, quando marcou diante do Napoli, da Roma e do Bologna.

Lautaro precisa de apenas dois gols para igualar o total de Benito Lorenzi, segundo colocado na lista dos maiores artilheiros históricos da Inter de Milão no Campeonato Italiano com 138 gols, depois de Lautaro ter marcado 136 gols, enquanto Giuseppe Meazza lidera a lista com 197 gols.

David Romero marcou nas suas últimas duas partidas no campeonato, diante do Genoa e do Como, enquanto a última vez que um jogador do Parma marcou em 3 partidas consecutivas no Campeonato Italiano remonta a Dejan Kulusevski, que conseguiu esse feito em julho de 2020.