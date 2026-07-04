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Darling BladiImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Lateral-esquerdo veloz deixa o Real Betis para assinar contrato de três anos na Eredivisie

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Darling Bladi se transfere para a Eredivisie a partir de agora. O lateral-esquerdo deixa o Real Betis e assinou um contrato de três anos com o sc Heerenveen, que ainda tem a opção de prorrogar o contrato por mais uma temporada.

Bladi, de 22 anos, atuou na última temporada quase exclusivamente pela equipe reserva do Betis, pela qual marcou um gol e deu duas assistências. Além disso, ele jogou uma vez pela equipe principal, em uma partida da Copa del Rey.

Antes de sua passagem pela Espanha, Bladi atuou pelos clubes franceses Bourg-en-Bresse e AS Saint-Étienne. Neste último clube, ele jogou ao lado de Maxence Rivera, que hoje é uma peça importante no Estádio Abe Lenstra.

“Estamos muito felizes por agora termos duas opções para a posição de lateral-esquerdo, com um jogador que tem potencial”, afirma o diretor técnico Johan Hansma no site do clube.

“Ele é um lateral-esquerdo canhoto, fisicamente forte, veloz e que contribui tanto na defesa quanto no ataque para a equipe”, afirma, soando promissor.

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Segundo a revista “Voetbal International”, a chegada de Bladi não pode ser vista separadamente do interesse do Panathinaikos em Vasilios Zagaritis, atual titular do Heerenveen na posição de lateral-esquerdo.

“Minhas qualidades? Sou muito rápido”, conta Bladi. “Sou ambicioso em campo. Sempre quero mais. Acho que esse é o meu maior ponto forte: minha velocidade e minha garra”, afirma Bladi, que cresceu em Orly e se junta oficialmente ao elenco nesta segunda-feira.

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