Laroucha ficou sem palavras... Uma noite espetacular para o goleiro de Cabo Verde

O goleiro de Cabo Verde, Josmário Fozinha, destacou-se como o herói da grande surpresa causada pelo empate sem gols de sua seleção contra a Espanha na estreia da Copa do Mundo de 2026, registrando uma atuação histórica considerada uma das melhores exibições de goleiros no torneio nos últimos anos.

Fozinha (40 anos) tornou-se o goleiro mais velho a manter o gol invicto em sua primeira partida na Copa do Mundo na história do torneio, de acordo com dados da Opta.

O experiente goleiro teve um desempenho excepcional, defendendo quatro chutes apenas no primeiro tempo, o maior número alcançado por qualquer goleiro antes do intervalo na edição de 2026 até o momento, empatado com o goleiro do Catar, Mahmoud Abu Nada.

De acordo com dados da Squawka, Vazinha se tornou o primeiro goleiro a realizar mais de seis defesas dentro da grande área e manter o gol invicto em uma única partida da Copa do Mundo desde 2018.

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E Fozinha encerrou a partida contra a La Roja com um total de 7 defesas, tornando-se apenas o quarto goleiro a realizar esse número de defesas ou mais sem sofrer gols nas últimas três edições da Copa do Mundo, atrás de:

Guillermo Ochoa (México - 2018 contra a Alemanha) 9 defesas.

Patrick Beech (Austrália - 2026 contra a Turquia) 8 defesas.

Davis Ibassi (Camarões - 2022 contra o Brasil) 7 defesas.

De acordo com a mesma rede, Fozinha brilhou durante a partida de hoje: 29 de 42 passes certos e, de 27 chutes, fez 7 defesas (6 dentro da área e uma fora dela), além de ter interceptado 3 cruzamentos.

O desempenho impressionante do goleiro da seleção de Cabo Verde garantiu um ponto histórico contra um dos principais favoritos ao título, o que reforça as dúvidas sobre a eficácia do ataque espanhol nesta edição da Copa do Mundo.