Laporta vira a página do Clássico e lidera campanha do Barcelona pela Bola de Ouro em Londres

Em um movimento que confirma seu domínio esperado sobre as premiações da temporada, o Barcelona se prepara para desembarcar na capital inglesa, Londres, com uma delegação histórica e inédita, para comparecer à 70ª cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro, em uma edição excepcional realizada pela primeira vez fora da capital francesa, Paris.

Joan Laporta lidera uma enorme comitiva catalã que reúne todos os indicados do clube às diversas premiações, em uma noite na qual o Blaugrana espera ser o grande protagonista e o maior beneficiário das conquistas.

A lista de representantes do Barcelona inclui uma constelação de estrelas do time principal, homens e mulheres, encabeçada pelo principal candidato à Bola de Ouro, Lamine Yamal, além de Pau Cubarsí, Rodri, Joan García, e das craques do time feminino Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Ewa Pajor, Vicky López, Clàudia SerrahiGarcía e do treinador Pere Romeu.

No âmbito institucional, Laporta é acompanhado pelos vice-presidentes Rafa Yuste e Elena Fort, e pelos membros do conselho de administração Xavi Puig e Xavier Barniol, além da comissão esportiva liderada pelo diretor esportivo Deco, por Bojan Krkić, Alejandro Echevarría, Enric Masip e Marc Vives.

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O "Mundo Deportivo" revelou que a delegação viajará junta do aeroporto de Barcelona para Londres, com exceção do jovem astro Lamine Yamal, que embarcará em um avião particular alugado especialmente para seus pais, sua companheira, seus familiares, amigos e membros de sua equipe de trabalho, em uma noite que pode ser a mais importante de sua carreira profissional.



