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Laporta: tentamos contratar Lautaro Martínez a qualquer preço, e este é o futuro treinador do Barcelona

Mercado da bola
L. Martinez
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O presidente do Barcelona revela detalhes das negociações para a contratação do capitão da Inter

Joan Laporta, presidente do Barcelona, falou com franqueza sobre as negociações ocorridas no fim de agosto passado na tentativa de contratar Lautaro Martínez, capitão da Inter de Milão.

Embora o diretor esportivo do Barcelona, Deco, já tivesse revelado anteriormente alguns detalhes daquelas conversas, Laporta confirmou pessoalmente que os contatos aconteceram e explicou como a situação evoluiu, declarando ao jornal "Corriere dello Sport": "É um jogador incrível, e não queríamos deixar escapar a chance de contratá-lo a qualquer custo. Então liguei para o presidente Marotta, que me disse que o jogador não estava à venda".

Laporta apontou, segundo o jornal catalão "Sport", que Lautaro estava, de fato, aberto à ideia da transferência, mas esclareceu que recuaram do assunto por respeito à Inter de Milão e ao seu presidente.

E continuou: "A Inter disse 'não', e percebemos que a decisão final sobre a saída não estava nas mãos do jogador, porque o clube queria mantê-lo. Portanto, e por respeito a Beppe Marotta, por quem nutro grande apreço, deixamos de buscar sua contratação, e o assunto se encerrou por aí".

O presidente do clube blaugrana também falou sobre Cesc Fàbregas, técnico do Como, cujo contrato inclui uma cláusula que permite ao Barcelona contratá-lo caso o clube deseje.

Laporta apontou que o clube catalão acompanha de perto sua trajetória como treinador, mas que não haverá qualquer mudança na comissão técnica em um futuro próximo, dizendo: "Ele é um dos filhos do clube, e estamos muito felizes com o sucesso que vem alcançando com o Como; ele merece isso plenamente. Esperamos ansiosos por seu retorno ao estádio 'Camp Nou'".

E prosseguiu: "Fàbregas conhece nossa mentalidade e a visão do Barcelona mais do que qualquer outra pessoa. Ele foi formado aqui, e este lugar sempre será sua casa, e admiramos seu estilo de futebol. Ainda assim, temos atualmente um treinador excelente, que é o Flick, e vocês já viram o que ele é capaz de conquistar".

Laporta expressou sua enorme satisfação com o projeto esportivo do time blaugrana, afirmando que o Barcelona já está no seleto grupo dos grandes clubes do mundo do ponto de vista esportivo, ao dizer: "Voltamos a atrair os olhares do mundo para nós, e este treinador conquistou nossa admiração e nossa confiança. Mas nos lembramos internamente da necessidade de 'voar a baixa altitude', ou seja, permanecer humildes e com os pés no chão. Não há espaço para relaxamento; pois somos obrigados a lutar para conquistar tudo".

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