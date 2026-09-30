Joan Laporta, presidente do Barcelona, falou com franqueza sobre as negociações ocorridas no fim de agosto passado na tentativa de contratar Lautaro Martínez, capitão da Inter de Milão.

Embora o diretor esportivo do Barcelona, Deco, já tivesse revelado anteriormente alguns detalhes daquelas conversas, Laporta confirmou pessoalmente que os contatos aconteceram e explicou como a situação evoluiu, declarando ao jornal "Corriere dello Sport": "É um jogador incrível, e não queríamos deixar escapar a chance de contratá-lo a qualquer custo. Então liguei para o presidente Marotta, que me disse que o jogador não estava à venda".

Laporta apontou, segundo o jornal catalão "Sport", que Lautaro estava, de fato, aberto à ideia da transferência, mas esclareceu que recuaram do assunto por respeito à Inter de Milão e ao seu presidente.

E continuou: "A Inter disse 'não', e percebemos que a decisão final sobre a saída não estava nas mãos do jogador, porque o clube queria mantê-lo. Portanto, e por respeito a Beppe Marotta, por quem nutro grande apreço, deixamos de buscar sua contratação, e o assunto se encerrou por aí".

O presidente do clube blaugrana também falou sobre Cesc Fàbregas, técnico do Como, cujo contrato inclui uma cláusula que permite ao Barcelona contratá-lo caso o clube deseje.

Laporta apontou que o clube catalão acompanha de perto sua trajetória como treinador, mas que não haverá qualquer mudança na comissão técnica em um futuro próximo, dizendo: "Ele é um dos filhos do clube, e estamos muito felizes com o sucesso que vem alcançando com o Como; ele merece isso plenamente. Esperamos ansiosos por seu retorno ao estádio 'Camp Nou'".

E prosseguiu: "Fàbregas conhece nossa mentalidade e a visão do Barcelona mais do que qualquer outra pessoa. Ele foi formado aqui, e este lugar sempre será sua casa, e admiramos seu estilo de futebol. Ainda assim, temos atualmente um treinador excelente, que é o Flick, e vocês já viram o que ele é capaz de conquistar".

Laporta expressou sua enorme satisfação com o projeto esportivo do time blaugrana, afirmando que o Barcelona já está no seleto grupo dos grandes clubes do mundo do ponto de vista esportivo, ao dizer: "Voltamos a atrair os olhares do mundo para nós, e este treinador conquistou nossa admiração e nossa confiança. Mas nos lembramos internamente da necessidade de 'voar a baixa altitude', ou seja, permanecer humildes e com os pés no chão. Não há espaço para relaxamento; pois somos obrigados a lutar para conquistar tudo".