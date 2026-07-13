Juan Laporta, presidente do Barcelona, comentou pela primeira vez as notícias que associavam Ferran Torres a uma possível transferência para o Paris Saint-Germain, afirmando não ter recebido nenhum contato oficial do clube parisiense a respeito de uma possível transferência.

Enquanto estava nos Estados Unidos para acompanhar a semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França, Laporta foi questionado sobre o futuro do atacante da seleção nacional e minimizou a importância dos rumores, ressaltando que o jogador continua nas fileiras do Barcelona.

Em resposta à possibilidade de Ferran se transferir para o campeão europeu após a Copa do Mundo, Laporta disse: “Ouvi algo a respeito, mas não recebemos nenhuma confirmação oficial. Ferran é jogador do Barcelona”.

As declarações do presidente do clube catalão surgiram após reportagens da imprensa que apontaram um aumento do interesse do Paris Saint-Germain pelo jogador nas últimas horas.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, o clube parisiense iniciou negociações com os agentes do jogador há alguns dias, e diz-se que a negociação chegou a um estágio avançado, embora o anúncio oficial tenha sido adiado para depois da Copa do Mundo.

Por sua vez, Ferran Torres continua mantendo todas as opções em aberto e, apesar de ter recebido uma proposta para renovar seu contrato com o Barcelona, ainda não tomou uma decisão definitiva. e, caso decida deixar o “Blaugrana”, sua prioridade será ingressar em um dos principais clubes da Europa, sendo o Paris Saint-Germain, comandado por Luis Enrique, a opção mais provável para ele.

Apesar disso, Laporta preferiu destacar o desempenho do jogador na seleção espanhola, afirmando: “Ferran vem apresentando um nível excelente; ele representa uma verdadeira ameaça sempre que entra em campo e foi o autor do passe decisivo para Merino, que brilhou contra a Portugal”.

Ele também destacou a importância dos jogadores internacionais do Barcelona que participam da Copa do Mundo, acrescentando: “Temos jogadores excepcionais na Copa do Mundo, e essa é uma das razões pelas quais estou aqui”.