Laporta envia uma mensagem velada a Álvarez: está claro que os sonhos se tornam realidade

Juan Laporta lançou uma mensagem na qual não mencionou nomes, mas todos entenderam a quem se referia; o presidente do Barcelona fala sobre “realizar sonhos”, e Julián Álvarez aguarda do outro lado de Madri, depois de ter comunicado ao Atlético sua vontade de sair para realizar seu “sonho” de vestir a camisa do Blaugrana.

Em sua aparição durante a comemoração de seu aniversário, e com o início de seu segundo mandato consecutivo como presidente do Barcelona se aproximando, Laporta dirigiu mensagens que continham mais do que uma simples alusão, dizendo: “É claro que os sonhos se realizam com trabalho árduo e com a busca por alcançá-los”.

E acrescentou, com um tom cheio de orgulho, segundo o programa espanhol “El Chiringuito”: “A maioria dos jogadores quer jogar pelo Barcelona, e isso nos enche de orgulho”.

E quando questionado especificamente sobre os jogadores que têm “sonhos ainda não realizados”, ele respondeu com um sorriso: “Esperamos poder realizar os sonhos dos jogadores que desejam se juntar ao Barcelona”.

As declarações de Laporta vêm poucos dias após o atacante argentino Julián Álvarez, de 26 anos, ter anunciado abertamente seu desejo de se transferir para o Barcelona, confirmando que comunicou à diretoria do Atlético de Madrid sua decisão de deixar o clube para realizar seu “sonho”.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, o Barcelona não pretende desistir da ideia de contratar Álvarez, e agora cabe à diretoria catalã iniciar as negociações oficiais com o Atlético e tentar chegar a um acordo que satisfaça todas as partes.

As declarações de Laporta, embora não mencionem explicitamente o nome de Álvarez, são interpretadas nos bastidores do “Camp Nou” como um sinal verde... e o sonho argentino pode se tornar realidade em breve.