Joan Laporta, presidente do Barcelona, deixou o estádio Spotify Camp Nou extremamente feliz, após a vitória esmagadora conquistada pelo clube catalão sobre o rival Real Madrid por 7 a 0 pelo Campeonato Espanhol Feminino.

O presidente do Barcelona elogiou a atuação apresentada pelas jogadoras e, de maneira especial, o novo recorde de público no Campeonato Espanhol Feminino.

O jornal Sport publicou as declarações de Laporta, que disse: "Foi uma partida espetacular e uma exibição de futebol. Estamos orgulhosos de bater o recorde de público no Campeonato Espanhol Feminino".

O presidente do Barcelona também fez questão de elogiar a atuação da equipe madrilenha, apesar do placar expressivo, esclarecendo: "O Real Madrid é sempre um grande adversário, e nós ainda temos uma equipe que conta com uma grande capacidade competitiva. Elas jogaram muito bem, e nós estivemos acertados no último toque".

Laporta também distribuiu seus elogios entre a comissão técnica e a direção esportiva, destacando o trabalho realizado pelas jogadoras, pelo treinador e por Xavi Puig, responsável pelo setor de futebol feminino, para manter o nível da equipe apesar das grandes mudanças ocorridas em sua formação.

Laporta observou: "Elas conseguiram montar uma equipe que tem uma grande capacidade competitiva. Saíram jogadoras que marcaram uma era, e chegam outras que marcarão uma nova era".

Laporta também quis elogiar a resposta do público após a tempestade que obrigou o adiamento da partida por duas horas.

E disse: "As pessoas responderam após a enorme quantidade de água que caiu ontem. E, felizmente, não ocorreu nenhuma catástrofe".

O presidente do Barcelona afirmou que a equipe feminina segue consolidando sua posição como um dos times de maior destaque do mundo, observando: "Somos campeãs da Europa. Vencemos o Campeonato, a Copa, a Supercopa e a Liga dos Campeões. Estamos no caminho certo e continuamos trabalhando na abordagem correta".

Laporta destacou a dificuldade de manter a posição no topo do futebol, afirmando: "O difícil é continuar no topo. Vencemos quatro títulos da Liga dos Campeões ao longo das seis últimas temporadas, e isso é algo extremamente notável".

Ao encerrar sua fala, o presidente do Barcelona elogiou as jogadoras e a forma como comemoraram a vitória, afirmando: "Elas comemoram como ninguém, e é incrível o quanto são generosas nisso".



