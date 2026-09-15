Em seu primeiro comentário oficial após a decisão histórica anunciada em Thessaloniki, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, não escondeu sua imensa alegria com a escolha do estádio Camp Nou para receber a final da Liga dos Campeões da Europa de 2029, descrevendo a decisão como a consagração do ambicioso projeto do clube e um reconhecimento internacional do prestígio do novo estádio como referência mundial.

Durante a reunião do Comitê Executivo da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), realizada nesta terça-feira na cidade grega de Thessaloniki, foi anunciada oficialmente a escolha do Camp Nou, levando Laporta a comentar, por meio da imprensa espanhola: "É motivo de grande orgulho para o Barcelona e para todos os seus torcedores".

E acrescentou o presidente do Blaugrana: "Esta escolha também é um reconhecimento internacional do novo estádio Camp Nou, que consolida seu prestígio como um estádio de nível mundial, na vanguarda da experiência, da tecnologia, da conectividade, da acessibilidade e dos serviços".

Laporta revelou que as obras do estádio estarão totalmente concluídas no início de 2028, e que o novo teto será instalado no verão de 2027, ressaltando que receber a final de sábado, 2 de junho de 2029, dará um impulso enorme ao projeto do Barcelona.

Essa sede adquire um simbolismo especial, pois é fruto das excelentes relações que Joan Laporta reconstruiu com o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, após o colapso do projeto da Superliga Europeia.

Com essa escolha, o Camp Nou receberá a final da Copa da Europa pela terceira vez em sua história, depois da final de 1989, conquistada pelo Milan, e da célebre final de 1999, decidida pelo Manchester United nos instantes finais.

Laporta comentou sobre o assunto dizendo: "A confiança da União das Federações Europeias de Futebol em sediar um dos maiores eventos do futebol mundial evidencia a dimensão e a ambição deste projeto, e consolida o prestígio do Camp Nou como um novo símbolo do Barcelona e uma referência internacional".

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O presidente do Barcelona encerrou suas declarações agradecendo a todos que contribuíram para o sucesso da candidatura, dizendo: "Gostaria de agradecer imensamente à Câmara Municipal de Barcelona, ao governo da Catalunha e à Federação Espanhola de Futebol pelo apoio a esta candidatura. É uma conquista importante que alcançamos juntos, que consolida o prestígio de Barcelona, da Catalunha e do Barcelona no cenário mundial".