Laporta acende a guerra do Mundial: Casablanca e Madri são iguais, e o Camp Nou é a solução

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, abriu fogo contra as candidaturas de Madri e Casablanca para sediar a final da Copa do Mundo de 2030, ao pedir a indicação do novo estádio Camp Nou como uma terceira opção e ao afirmar que o palco do Blaugrana é o mais merecedor de abrigar o evento mais importante do mundo.

As fortes declarações de Laporta vieram por meio da Catalunya Ràdio e da Cadena SER, durante o evento de comemoração dos 50 anos da transmissão radiofônica de partidas de futebol em língua catalã, quando ele disse de forma direta: "A opção não deveria ser Casablanca ou Madri, mas sim o Camp Nou. Casablanca e Madri são a mesma coisa".

O presidente do Barcelona propõe o estádio do Blaugrana como um candidato real para sediar a final e se empenha para torná-lo uma "terceira opção" diante dos estádios Santiago Bernabéu e do aguardado estádio Hassan II.

Laporta considera que a capacidade do novo estádio, de 105 mil espectadores, é a razão legítima que leva a Fifa a levá-lo em consideração, ao lembrar que o estádio Santiago Bernabéu sediou a final da Copa do Mundo de 1982 e ao afirmar que realizar a final de 2030 no Camp Nou dará ainda mais fama mundial ao Barcelona.

Posição contundente sobre a questão de Ceuta

Laporta não se limitou ao tema do Mundial, mas abordou também a polêmica provocada pelo apoio de alguns jogadores à cidade de Ceuta antes da partida entre Elche e Real Madrid, quando eles vestiram camisas com a frase "Somos todos caballas".

O presidente do Barcelona reafirmou a posição de seu clube em defesa da liberdade de expressão, ao dizer: "No que diz respeito a Ceuta, o clube se posiciona em defesa da liberdade de expressão. Damos aos nossos jogadores a liberdade de fazer esse tipo de declaração".

Laporta também comentou sobre os acontecimentos que cercaram a partida do Elche, ao afirmar que os símbolos não deveriam causar problemas desde que não carreguem mensagens de ódio, em clara referência ao que ocorreu.

E disse: "Não se deve normalizar o que aconteceu em Elche".

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E deu vários exemplos para esclarecer sua filosofia: "Isso garante a possibilidade de erguer a bandeira da Catalunha, a bandeira da estelada ou a bandeira do Barcelona de forma natural. Desde que não expresse ódio, acredito que deve ser respeitado".