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Uma entrada de Eduardo Camavinga, do Real Madrid, no pé de Sava Mienans, do PSV, gerou polêmica de arbitragem durante a partida entre as duas equipes, disputada na noite de terça-feira pela Champions League.

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O Real Madrid goleou o PSV por 5 a 1 no Santiago Bernabéu, em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da competição continental.

A vitória do time merengue veio depois de sair atrás no placar no primeiro tempo, com uma resposta de cinco gols.

Um perfil especializado em análise de lances de arbitragem avaliou que Camavinga merecia ter recebido cartão vermelho direto, após uma entrada imprudente em um adversário.

O perfil "Archivo VAR" publicou na plataforma X uma análise do lance, considerando que o árbitro de vídeo (VAR) livrou Camavinga da expulsão, apesar de ele ter chegado primeiro à bola.

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Segundo o perfil, o jogador do Real Madrid manteve o pé elevado antes de suas travas atingirem o tornozelo de Mienans, e a entrada se enquadraria como jogo brusco e perigoso.

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Ao comentar o lance, o perfil escreveu: "Embora o francês tenha chegado primeiro à bola, ele manteve as travas levantadas e as cravou no tornozelo de Mienans".

O "Archivo VAR" concluiu que, em sua avaliação, o lance pedia cartão vermelho direto, reforçando que a entrada configurou "jogo brusco e perigoso".

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O lance reabre o debate sobre o critério aplicado a entradas em que o jogador chega primeiro à bola, mas o movimento do pé elevado acaba atingindo o adversário, um ponto em que as interpretações da arbitragem variam conforme a intensidade e o perigo da jogada.