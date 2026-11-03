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Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Lance de Isak provoca a fúria de ídolo do Liverpool: ataque contundente ao VAR

Liverpool x Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
S. Gerrard
A. Isak
J. Timber
England
Suécia
Países Baixos

Constrangimento absoluto!

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Steven Gerrard explodiu de raiva contra a tecnologia do árbitro de vídeo (VAR), depois que o clássico entre Liverpool e Arsenal registrou um lance de arbitragem que provocou sua indignação e o levou a descrever o que aconteceu dentro da sala do VAR como "constrangimento absoluto", dirigindo duras críticas ao árbitro Stuart Attwell.

Aos 21 minutos da derrota do Liverpool para o Arsenal, houve uma polêmica de arbitragem, depois que Jurriën Timber puxou a camisa de Alexander Isak dentro da área, em uma infração clara que não foi marcada pelo árbitro, e isso apenas cinco minutos após Kai Havertz marcar o gol da vitória.

A situação chegou ao ponto de o técnico do Liverpool, Andoni Iraola, indicar que vai incentivar seus jogadores a cair no chão em situações assim, depois que o atacante sueco Isak preferiu seguir em jogo e não reclamou com o árbitro, apesar de ter sofrido a infração.

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Gerrard ataca a tecnologia de vídeo por causa do pênalti

Durante sua fala no programa "The Overlap Daily", Gerrard manifestou forte descontentamento com a não intervenção de Attwell, responsável pela tecnologia de vídeo, no lance de Timber e Isak.

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O ex-capitão do Liverpool afirmou: "A velocidade do cruzamento, a forma como o lance aconteceu e a reação que o acompanhou, tudo isso pode fazer com que a gente entenda como o árbitro pode deixar passar ou achar que não foi uma falta grave, mas que uma pessoa sentada dentro da sala da tecnologia de vídeo, cercada por todas essas telas, e depois não consiga enxergar o lance, isso é constrangimento absoluto".

E acrescentou: "Ele segurou a camisa por muito tempo, e o árbitro teve três ou quatro oportunidades de revisar o lance e desacelerá-lo, além do grande número de câmeras presentes nos estádios atualmente. O que Stuart Attwell fez foi péssimo".

O Arsenal encerrou uma espera que durou 14 anos, voltando a vencer seu anfitrião, o Liverpool, por 1 a 0, na noite deste domingo, pela nona rodada da Premier League, com um gol de Kai Havertz aos 16 minutos.

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