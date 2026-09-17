O West Ham United mergulhou de cabeça na era de ouro da cultura das arquibancadas do fim dos anos 1990 com o lançamento oficial de sua novíssima coleção Boleyn ’99.

A cápsula exclusiva homenageia uma das versões mais adoradas do escudo do clube, que foi originalmente introduzida antes da temporada 1999-00. Aquela campanha memorável segue gravada no folclore do West Ham, marcada pelo voleio sublime de Paolo Di Canio contra o Wimbledon, pela ascensão de Frank Lampard e por uma inconfundível atitude do leste de Londres.

West Ham

Desenhada para fazer a ponte de forma fluida entre a herança histórica dos dias de jogo e o streetwear contemporâneo, a coleção chega no momento em que os torcedores relembram uma década desde a despedida emocionante de Upton Park, em 2016.

Para enraizar o lançamento na autêntica identidade do West Ham, o clube levou a sessão oficial de fotos da campanha diretamente ao coração da comunidade local. Os modelos foram fotografados dentro de instituições lendárias da vizinhança, incluindo o BJ’s Pie & Mash, na Barking Road, e a histórica Boleyn Tavern, onde gerações de torcedores do West Ham se reuniam antes do pontapé inicial.

West Ham

A cápsula de cinco peças é construída em torno de tecidos encorpados, cortes clássicos e soltos, e do escudo em destaque com borda amarela, trazendo os tradicionais martelos cruzados e o castelo.

A peça de destaque do lançamento é uma clássica jaqueta retrô esportiva, finalizada com vivos de alto contraste nos ombros e uma gola alta que captura o puro estilo de arquibancada da virada do milênio. A linha também traz um moletom premium de fleece com capuz, uma camiseta gráfica off-white de gramatura pesada, uma camisa polo piquê de corte ajustado e um boné discreto para completar o visual de dia de jogo.

West Ham

Com a moda do futebol atualmente dominada pela nostalgia do fim dos anos 1990, o lançamento mais recente do West Ham chega em cheio ao gosto tanto dos entusiastas de camisas quanto de quem busca um visual casual.

Ao resgatar um emblema que simboliza uma era de garra, estilo e orgulho comunitário, o clube entrega um lançamento pensado tanto para torcedores mais jovens ligados em moda quanto para os fãs que realmente ficaram nas arquibancadas na virada do século.

Compre: coleção Boleyn '99 do West Ham United

A coleção Boleyn ’99 já está disponível em quantidades limitadas na loja online oficial do West Ham.



