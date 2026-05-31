Lamine Yamal aguarda ansiosamente seu primeiro Mundial. O ala de 18 anos do FC Barcelona e da seleção espanhola admite que, devido a uma lesão no tendão da coxa, temia ter que perder a fase final que se aproxima nos Estados Unidos, Canadá e México.

Yamal se lesionou no final de abril ao cobrar um pênalti pelo Barcelona e teve que ser substituído imediatamente pelo técnico Hansi Flick. Mais de um mês depois, o ponta está pronto para fazer seu retorno.

“Estamos ansiosos por isso desde o fim do Euro”, declarou Yamal, que conquistou o título europeu com a Espanha em 2024, à imprensa espanhola. “A motivação é enorme em todos. Vamos para lá como campeões europeus, com o objetivo de conquistar o título mundial desta vez.”

Yamal esteve no campo de treino da Espanha no domingo, embora ainda tenha ficado de fora do treino em grupo. Não havia medo, medo que sim existia após a lesão no tendão. “Ainda me lembro exatamente daquele momento. Eu rezava para que não fosse nada grave. Que fosse apenas uma cãibra ou algo pequeno, porque a Copa do Mundo estava chegando.”

“Eu nunca tinha tido uma lesão no tendão, mas sabia que a reabilitação geralmente demora muito. Tinha medo de que fosse uma lesão grave. Também tinha medo de perder a Copa do Mundo”, disse o sincero Yamal.

Yamal não conhece o cansaço após uma temporada longa e exaustiva. O talentoso ponta-direita, pelo contrário, está ansioso pela Copa do Mundo. “Mentalmente, sinto como se ainda não tivesse jogado nenhuma partida nesta temporada. Estou com muita vontade de fazer minha estreia na Copa do Mundo. Já imaginei mil vezes como seria levantar aquele troféu.”

Yamal tem apenas 18 anos, mas às vezes se sente um veterano. “Na minha cabeça, parece que já jogo há dez anos. Mas, na verdade, jogo neste nível há apenas três anos. Há apenas quatro anos, eu ainda jogava com meus amigos na praça. E esse garoto agora vai disputar uma Copa do Mundo. Não é bizarro?”