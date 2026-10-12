Lamine Yamal quer outro recorde à custa de Mbappé

Uma reportagem publicada pela imprensa afirmou que Lamine Yamal, jogador do Barcelona, busca quebrar o recorde de Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, na Liga dos Campeões.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o título da Liga dos Campeões se tornou um dos maiores desafios que Lamine Yamal (19 anos) tem diante de si.

Ali, onde os erros são caros e onde os grandes astros costumam aparecer, o jogador do Barcelona vem alcançando uma série de recordes que pareciam impossíveis apenas alguns anos atrás.

E uma dessas conquistas já leva a sua marca: ele marcou 11 gols na competição antes de completar 19 anos, superando assim o recorde estabelecido por Mbappé, que tinha dez gols na mesma idade.

O atacante do Real Madrid havia elevado o patamar ao marcar 13 gols na Liga dos Campeões antes de completar 20 anos, um número que sempre foi usado para medir o impacto de um dos atacantes mais decisivos de sua geração.

Agora, o nome de Lamine Yamal se destaca nessa disputa. Após marcar contra o Feyenoord na primeira partida desta temporada, o camisa 10 do Barcelona chegou a 12 gols e 11 assistências em 34 jogos na principal competição europeia.

Com isso, ele está a apenas um gol de igualar a marca de 13 gols de Mbappé. E é um número que, considerando o excelente nível do jogador, está muito perto de ser igualado ou até superado.

Lamine marcou de cobrança direta de falta contra o Feyenoord e celebrou com Raphinha, que lhe entregou a braçadeira de capitão após ser substituído.

A trajetória de Lamine Yamal na Liga dos Campeões traz uma sequência de feitos. Ele estreou aos 16 anos contra o Antwerp, quando Xavi Hernández estava no banco do Barcelona.

Na mesma temporada, 2023-2024, tornou-se o jogador mais jovem a começar como titular na competição, contra o Porto, em uma partida que teve de deixar por causa de uma doença.

Também se tornou o jogador mais jovem a marcar e dar uma assistência em uma mesma partida, no jogo de ida das oitavas de final contra o Benfica, durante a temporada 2024-2025, sob o comando de Hansi Flick.

Além disso, em abril de 2025, tornou-se o jogador mais jovem a marcar em uma semifinal de Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão.

Cada temporada acrescenta um novo capítulo a uma história que se desenrola em ritmo acelerado. O que poderia ser considerado um grande feito na carreira de outros é, para Lamine, apenas o próximo passo.

No Barcelona, a conversa já não se limita às suas habilidades técnicas, à sua capacidade de furar defesas ou ao seu talento nos duelos individuais. Agora também se fala de suas estatísticas, de seus recordes e de até onde ele é capaz de chegar.

O jogador concentra agora seu foco na partida de terça-feira contra o Galatasaray, para marcar e continuar escrevendo história.