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O Barcelona aguarda os resultados dos exames aos quais serão submetidos Ibrahim Diarra, Dani Ávila e Hafid Gariba, amanhã, segunda-feira, já que os três jogadores sofrem de problemas na região dos músculos posteriores da coxa.

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O jornal Sport noticiou que obrigar a equipe reserva do Barcelona a disputar a partida contra o Girona B, apesar das condições não serem favoráveis para isso, devido ao grande número de ausências provocadas pela convocação de jogadores para as seleções nacionais e pelas lesões, fez com que a equipe reserva do clube catalão pagasse um preço muito alto.

Além de perder sua primeira partida nesta temporada no estádio Johan Cruyff diante do Girona B (0 a 1), o aspecto mais preocupante está nas lesões.

A equipe catalã sofreu mais problemas físicos que se somam aos que já existiam no grupo comandado por Juliano Belletti.

E há dois casos que preocupam de forma especial. Dani Ávila disputou seus primeiros minutos nesta temporada há duas semanas diante do Arenteiro (2 a 1), depois de se recuperar de uma lesão no joelho.

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Em seguida, teve descanso em Manresa, e estava previsto, como é lógico e natural, que seu retorno aos gramados fosse gradual.

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Mas as circunstâncias o obrigaram a começar como titular diante do Girona B, por decisão do juiz único da competição, e após apenas 5 minutos sentiu uma fisgada na parte de trás da perna esquerda. Deixou o campo em direção aos vestiários chorando.

Já Ibrahim Diarra começou a partida no banco de reservas. As lesões anteriores sofridas pelo jogador malinês impunham tratá-lo com muita cautela, depois de ter disputado suas primeiras partidas nesta temporada no fim de setembro, após se recuperar de uma lesão muscular, antes de sofrer uma nova recaída.

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O técnico Belletti o utilizou por 8 minutos na partida contra o Manresa, e depois o colocou nos minutos finais do confronto com o Girona B, em uma tentativa de virar o resultado de uma partida na qual a equipe era obrigada a tentar reagir.

Mas, diante do desgaste do Barça por conta das circunstâncias ao seu redor, e da necessidade de empregar o máximo esforço possível, o jogador malinês sofreu uma ruptura muscular, e desta vez também na região dos músculos posteriores da coxa.

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Ele deixou o campo em meio aos aplausos da torcida, colocando a camisa sobre o rosto e chorando de tanta frustração e raiva. Seus companheiros foram até ele para confortá-lo, e até mesmo alguns jogadores da equipe adversária fizeram o mesmo, assim como Juliano Belletti teve um gesto humano ao esperá-lo na linha lateral para confortá-lo.

Sua situação provoca grande tristeza entre os integrantes da equipe reserva, dado o enorme potencial que possui o meio-campista, que não consegue se livrar de seus recorrentes problemas físicos.

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Além disso, sua lesão pode ser a mais longa em termos de tempo de ausência, embora seja necessário esperar os resultados dos exames médicos antes de determinar isso.

Prevalece um clima de otimismo quanto à possibilidade de receber boas notícias, ao menos, sobre Hafiz Gariba. O zagueiro conseguiu completar toda a partida, mas, após o fim dela, deixou o campo tocando repetidamente os músculos posteriores de sua coxa esquerda.