Kylian Mbappé: "Se você quer fazer parte da história do futebol, precisa jogar pelo Real Madrid algum dia"

Kylian Mbappé relembrou, em uma longa entrevista ao Diario AS, seus dois primeiros anos a serviço do Real Madrid. O francês afirma, entre outras coisas, que encontrou "mais tranquilidade" na capital espanhola e que queria "conhecer uma cultura diferente".

Mbappé chegou no verão de 2024 sem custos de transferência, vindo do Paris Saint-Germain, onde, para grande decepção de, entre outros, o dono Nasser Al-Khelaïfi, se recusou a renovar seu contrato que estava chegando ao fim.

Com a camisa espanhola, ele soma até aqui 94 gols e 14 assistências em 110 partidas. Nesta temporada, também começou de forma excelente, com oito gols e duas assistências em apenas sete jogos.

Mbappé, que no passado já era um grande fã do Real Madrid e do então craque Cristiano Ronaldo, afirma que o clube de elite ainda lhe dá "a mesma sensação do garotinho que sonhava em jogar aqui".

"Eu esperava jogar no melhor clube do mundo e receber uma recepção calorosa dos torcedores do Real Madrid no mundo todo. Quando cheguei aqui, eu já tinha um certo status, mas, quando você se torna jogador do Real Madrid, alcança outro nível, um nível mais alto", diz Mbappé.

"Acredito que, se você quer fazer parte da história do futebol, precisa jogar pelo Real Madrid", prossegue o atacante, que diz ter encontrado "mais tranquilidade" ali. "Eu queria conhecer uma nova cultura e me adaptar rapidamente à cultura espanhola. Claro que ainda preciso me acostumar um pouco, mas acho que está melhorando a cada dia."

"Nunca tive aqui um momento em que me senti infeliz. Só no começo, quando eu não tinha minha própria casa. Quando você não tem seu próprio lugar, se sente estranho. Você sempre sente vontade de ir para casa, de estar com sua família. Assim que tive meu próprio lugar, sempre fui feliz em Madri e na Espanha."

Mbappé também afirma que o clube, a cidade e o país correspondem às suas expectativas. "Sim, cem por cento. Nem um por cento a menos do que eu esperava. Jogar toda semana no Bernabéu é um privilégio. Tanto apoio dos torcedores. Na Espanha, encontrei algo que não esperava. Recebo apoio de toda a Espanha. Gosto muito daqui."

"Foi a primeira vez que deixei o meu país e foi um momento importante na minha vida. Estou muito feliz por ter tomado essa decisão. Jogar no Bernabéu é sempre empolgante por causa do status lendário e da história. Cada jogo é uma nova chance", conclui Mbappé, que já mira o domingo. Na ocasião, está marcada a sempre quente derby no Metropolitano contra o Atlético de Madrid.



