Kylian Mbappé é suspenso por Didier Deschamps após cartão vermelho da FIFA

Kylian Mbappé brilhou pela ausência na coletiva de imprensa da França na segunda-feira. O capitão dos Bleus não compareceu devido a uma proibição imposta pelo técnico Didier Deschamps.

Em coletivas de imprensa na véspera do jogo, é comum que o capitão responda às perguntas dos jornalistas ao lado do técnico, embora isso não seja obrigatório.

Segundo o L'Équipe, a intenção era que Mbappé se sentasse ao lado do técnico Didier Deschamps para responder às perguntas sobre o confronto com o Senegal.

A coletiva de imprensa foi realizada no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. Esse estádio fica a cerca de vinte minutos de carro do complexo de treinamento do New York Red Bulls, onde a seleção francesa está hospedada.

Deschamps, no entanto, não queria cansar o craque Mbappé com uma viagem apenas para uma coletiva de imprensa e, por isso, solicitou à FIFA, por meio da Federação Francesa de Futebol (FFF), que a coletiva fosse realizada no complexo de treinamento do New York Red Bulls.

A FIFA recusou o pedido, e Deschamps decidiu proibir Mbappé de se deslocar ao MetLife Stadium. N'Golo Kanté acabou sendo designado para responder às perguntas da imprensa ao lado do técnico.

A França estreia na Copa do Mundo na terça-feira, às 21h (horário da Holanda), contra o Senegal. No dia 22 de junho, a favorita ao título enfrenta o Iraque, e quatro dias depois enfrenta a Noruega de Erling Haaland.



