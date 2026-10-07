Kyle Walker, ex-lateral do Manchester City, rejeitou a ideia de retirar os títulos conquistados pelo clube ao longo dos últimos anos, no contexto do caso relacionado à acusação de infração das regras financeiras da Premier League.

Walker, que defendeu as cores do Manchester City entre 2017 e 2025 e se sagrou campeão de diversos torneios com o clube, pode se ver diante da possibilidade de perder alguns dos títulos conquistados pela equipe durante o período em questão nas acusações, caso o caso termine com a imposição de punições que incluam a retirada dos títulos do clube.

O Manchester City enfrentou 115 acusações de infração das regras financeiras, antes de ser absolvido de uma delas, enquanto foi condenado por 114 infrações.

Entre as punições possíveis está a retirada dos títulos conquistados pelo clube no período compreendido entre 2009 e 2018.

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Walker ingressou no Manchester City vindo do Tottenham no verão de 2017, o que significa que os títulos da Premier League, da Copa da Liga Inglesa "Carabao" e da Supercopa da Inglaterra conquistados pela equipe em 2018 podem estar entre os torneios afetados, de acordo com o que as punições venham a determinar.

Walker: trabalhamos muito por estes títulos

Apesar de reconhecer que a situação "não parece boa", Walker afirmou que não acredita que os títulos conquistados pelo Manchester City devam ser tirados do clube e dos jogadores que os venceram.

Walker disse, em declarações à rádio "talkSPORT" reproduzidas pela RMC: "É algo muito difícil, porque trabalhamos duro para conquistar estes títulos, e não apenas nós. Penso também nos torcedores que percorreram longas distâncias por todo o país e viajaram para o exterior".

O jogador inglês destacou que o que viveu com seus companheiros durante o tempo em que esteve no Manchester City não pode ser apagado, independentemente do desfecho do caso.

"Ninguém pode nos tirar isso"

Walker acrescentou: "No plano pessoal, posso dizer que passamos anos maravilhosos juntos e comemoramos diversos títulos. Isso é algo que ninguém pode nos tirar, aconteça o que acontecer, porque já vivemos aquelas noites".

Walker, que se transferiu para o Burnley no verão de 2025, ressaltou que as lembranças daqueles torneios continuarão sendo parte de sua trajetória, depois de ter estado presente dentro de campo quando aquelas conquistas se concretizaram.

Walker se sagrou campeão da Liga dos Campeões da Europa com o Manchester City em 2023, além de diversos títulos nacionais.

Walker: queremos ser lembrados como quem venceu os títulos da maneira certa

O defensor inglês admitiu que não se sente à vontade ao falar sobre o caso com seus ex-companheiros do Manchester City.

E disse: "É um assunto sobre o qual talvez prefiramos não falar, porque queremos que as pessoas nos lembrem como aqueles que venceram estes títulos, e que os conquistamos da maneira certa".

No momento, o Manchester City afirma ser "inocente" das acusações que lhe são feitas, e o clube também entrou com um recurso contra a decisão emitida por uma comissão independente encarregada pela Premier League de analisar o caso.