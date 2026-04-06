Kwakman critica duramente dois jogadores do Ajax: “Só pensam em si mesmos!”

Kees Kwakman fez uma crítica a Sean Steur e Jorthy Mokio. Os dois grandes talentos do Ajax não causaram uma boa impressão ao analista na partida contra o FC Twente, no sábado à noite.

No sábado à noite, o Ajax ficou rapidamente em desvantagem por 0 a 1 em seu próprio estádio, o Johan Cruijff ArenA. Mats Rots teve espaço para percorrer todo o campo, após o que Ramiz Zerrouki chutou a bola com precisão, passando por Maarten Paes.





O Ajax reagiu com Wout Weghorst, que finalizou um ataque bem conduzido, mas acabou perdendo a partida. Sam Lammers cabeceou a bola para Bart van Rooij, que teve caminho livre até o goleiro e finalizou com habilidade.

Na ESPN, Kwakman responsabiliza os dois jovens meio-campistas pelo segundo gol do FC Twente. Segundo o ex-zagueiro do NAC e do FC Volendam, entre outros, um dos dois deveria ter acompanhado Van Rooij.

“Se você observar, por exemplo, o NEC, Kodai Sano e Nejasmic teriam feito essa marcação”, ele começa. “Mokio e Steur estão preocupados apenas consigo mesmos.”

Ambos os jogadores acabaram de completar 18 anos, mas, mesmo assim, essa desculpa não se sustenta totalmente, segundo Kwakman. “Mokio já deveria ter previsto isso há muito tempo. No NEC, todos percebem isso e é por isso que o time está indo tão bem”, conclui ele.