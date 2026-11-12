Kulusevski choca: "Me propuseram um transplante de joelho"

"Tive de passar o último verão inteiro conversando com outros médicos sobre outra cirurgia. Tratava-se de um transplante de joelho, segundo o TuttoJuve.com. Eu substituiria meu joelho pelo de outra pessoa. Depois, disse não: 'Vamos fazer assim: se eu sentir dor quando jogar, terei de jogar mesmo com dor'. Treinei e tentei viver como uma pessoa normal. Eu confiava que tudo se resolveria. Até agora, tive razão."

O ex-jogador da Juventus, nascido em 2000 e no Tottenham desde 2022, conta: "Passei o verão inteiro conversando com outros médicos sobre a possibilidade de fazer outra cirurgia. Seria um transplante de joelho: eu substituiria meu joelho pelo de outra pessoa. Respondi que não. Se eu sentir dor quando jogar, vou jogar apesar da dor."

Kulusevski acrescenta: "Muitos não acreditaram, muitos estavam céticos. Até dentro do clube. Nesse período, fiquei decepcionado com algumas pessoas, mas, ao mesmo tempo, preciso perdoar tudo. Às vezes, você gostaria de ter recebido mais ajuda, e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, entendo que todos fazemos parte de um negócio."