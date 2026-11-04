Rasmus Kristensen afirma que Frenkie de Jong foi o jogador com quem mais aprendeu durante sua passagem pelo Ajax. O lateral-direito do FC Midtjylland falou em entrevista coletiva antes da partida de quinta-feira pela fase de grupos da Conference League.

Kristensen participou de uma entrevista coletiva na quarta-feira e elogiou alguns ex-companheiros de Ajax. "Como pessoa, aprendi muito com Lasse Schöne. Ele é dinamarquês, conhece o clube a fundo e me ensinou muito", disse, segundo o ESPN.

"Quer dizer, são muitos jogadores. Mas eu gostava muito de assistir a Frenkie de Jong jogar", afirmou o ex-jogador do Ajax, em um grande elogio ao meio-campista do FC Barcelona.

Kristensen continuou: "Também joguei com Matthijs de Ligt, é claro. Mas há tantos outros para citar. Hakim Ziyech, Dusan Tadic, David Neres. Havia tantos jogadores naquela época, era simplesmente incrível."

Kristensen sabe que o elenco do Ajax mudou muito desde então. "Bem, Daley Blind é o único com quem joguei que ainda está no Ajax. E ainda sou muito amigo de Kasper Dolberg."

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Kristensen conquistou o título holandês e a copa nacional com o Ajax em 2019. A equipe também chegou à semifinal da Liga dos Campeões. "Foi uma grande experiência de aprendizado, um enorme privilégio fazer parte daquele time."

"Fui colocado em um grupo com companheiros que eram melhores. É preciso aceitar isso. Aprendi muito naquele ano e meio, mas também sabia que não teria muitos minutos em campo. Por isso, segui em frente", disse o defensor de 29 anos.