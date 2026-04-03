Kraay: “Se ao menos o Feyenoord tivesse contratado ele em vez de Diarra e Borges”

Hans Kraay Júnior lamenta que Oscar Sjöstrand tenha trocado o SC Cambuur pelo Malmö FF. Segundo o comentarista da Keuken Kampioen Divisie, o ponta-esquerda sueco teria sido, sem dúvida, uma grande aquisição para o Feyenoord.

O Cambuur recebe uma quantia recorde de dois milhões de euros por Sjöstrand, que teve grande participação na promoção para a Eredivisie. O ponta marcou até agora dez gols e deu sete assistências em 32 partidas na Keuken Kampioen Divisie.

“É simplesmente um bom jogador”, assim Kraay inicia sua análise na noite de sexta-feira na ESPN. “E eu sei que é a KKD, e que é preciso ter muito cuidado ao falar sobre o meio da tabela. Mas Sjöstrand é melhor do que Diarra e Borges, que jogam no Feyenoord. Com facilidade.”

Kraay continua sua análise: “Se ao menos o Feyenoord tivesse contratado Sjöstrand em vez de Diarra e Borges. Isso teria economizado treze milhões de euros”, afirmou o repórter e analista do canal pago.

No ano passado, o Feyenoord pagou 3,5 milhões de euros por Diarra, proveniente do Istanbulspor turco. O ponta-esquerda não é titular garantido sob o comando de Robin van Persie e, até agora, somou 298 minutos, distribuídos por seis partidas. Uma lesão no tornozelo deixou Diarra fora dos gramados por mais de dois meses.

Borges participou de dezesseis partidas, marcando três gols e dando uma assistência. Pouco antes da pausa para os jogos da seleção, Van Persie deixou o ponta português no banco durante os 90 minutos contra o Ajax (1 a 1).