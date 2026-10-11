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imago-sport-1083571272.jpgANP
Rian Rosendaal
Traduzido por

Kraay muda radicalmente de opinião sobre jogador do Ajax

Ajax

Hans Kraay Jr. fez duras críticas a Marcos Leonardo no Goedemorgen Eredivisie. O comentarista considera incompreensível que o atacante brasileiro do Ajax não esteja em plenas condições físicas para jogar.

Leonardo entrou em campo contra o NEC (1 a 1) a quinze minutos do fim. A atuação do atacante saindo do banco no sábado desagradou profundamente Kraay, como ficou claro neste domingo no programa matinal da ESPN.

"Por mais cansado que o Tolu esteja, eu sempre o deixaria em campo. Porque esse Leonardo é terrível", disparou o surpreso Kraay. "Estão pagando vinte milhões de euros por esse garoto, mas como é possível entrar em campo no Ajax sem estar em forma? Isso é inacreditável, não é? Realmente inacreditável. É a profissão mais bonita do mundo, então você tem que estar em forma, não é?"

Não é a primeira vez que Kraay critica Leonardo. No início de setembro, após Ajax x PSV (1 a 3), o comentarista já havia destacado que a contratação milionária da última janela de verão não estava em plena forma.

Em julho, aliás, Kraay ainda estava feliz com a chegada de Leonardo ao Ajax. "Neste momento, estou com a minha mulher no México, onde encontrei alguns amantes do futebol que torcem para o Al-Hilal, e eles estão encantados com Marcos Leonardo, o novo centroavante do Ajax. Eles dizem: ele não se parece com o Messi, mas é um ímã dentro da área adversária", afirmou em entrevista à Voetbal International.

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"Então ele não chuta de quarenta metros, não dribla sete adversários, mas os gols que ele faz também valem todos um. E essas pessoas também me disseram que o Ajax vai se divertir incrivelmente com esse jogador", disse Kraay há alguns meses.

Leonardo soma agora 343 minutos com a camisa do Ajax, distribuídos em dez partidas. O atacante de 23 anos, que precisa aceitar Tolu à sua frente, balançou as redes duas vezes até aqui.

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