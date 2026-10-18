Kraay cita Veerman e Saibari em análise dura sobre o PSV

Hans Kraay junior se surpreendeu no sábado com o PSV, que passou vergonha diante do ADO Den Haag, da parte de baixo da tabela, e perdeu por 2 a 1. Para o analista, é evidente que o atual campeão de Eindhoven sente as saídas de Joey Veerman e Ismael Saibari.

Veerman forçou uma transferência para o Borussia Dortmund no último verão. Saibari foi recompensado por uma grande temporada como armador do PSV com uma transferência para o Bayern de Munique, que pagou cerca de 50 milhões de euros.

"Há pessoas que não têm Joey Veerman em alta conta. Mas ontem (sábado, nota da redação) eu pensei: Veerman e Saibari realmente oferecem uma qualidade a mais", avalia Kraay na manhã de domingo no Goedemorgen Eredivisie. "Principalmente quando o ADO passou a jogar com mais ousadia e a pressionar com mais um jogador."

Para Kraay, há uma grande diferença em relação à temporada passada. "Quando o PSV estava sob pressão com Veerman em campo, os zagueiros tocavam para ele. Assim, os outros podiam se aproximar e o time conseguia jogar. Veerman então tocava para Saibari, e os demais podiam se aproximar ainda mais."

Sjoerd Mossou, por enquanto, não está preocupado com o PSV sem Veerman e Saibari. "Mas seria de se esperar que o PSV dos últimos anos tivesse conseguido pelo menos um ponto aqui. Perder este jogo nesta fase da temporada é preocupante, sobretudo porque o time fica para trás em relação ao Feyenoord."

O Feyenoord venceu o valente Telstar por 4 a 3 fora de casa no sábado, em um duelo espetacular. Com isso, o PSV, que vem falhando, está agora quatro pontos atrás do líder de Roterdã.