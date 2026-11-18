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O presidente honorário da Associação de Futebol do Japão (JFA), Kozo Tashima, oficializou sua candidatura à presidência da Fifa para desafiar Gianni Infantino. Aos 68 anos, ele obteve o apoio necessário de cinco federações nacionais e se juntou a uma lista crescente de candidatos que pretendem reformar a entidade que rege o futebol mundial.

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Disputa histórica pela liderança da Fifa

Tashima oficializou sua candidatura à próxima eleição presidencial da Fifa. Ele faz história como o primeiro candidato japonês a disputar o cargo. Aos 68 anos, conseguiu o apoio necessário de cinco federações nacionais poucas horas antes do prazo final para a apresentação de candidaturas, na quarta-feira. Ao cumprir esse requisito, ele poderá desafiar formalmente o atual presidente, Infantino.

Infantino busca atualmente a reeleição para um quarto mandato à frente da entidade que rege o futebol mundial. A votação acontecerá no 77º Congresso da Fifa, em Rabat, no dia 18 de março.

Promessas de transparência e gestão confiável

Tashima integra o Conselho da Fifa desde 2015 e leva ampla experiência à campanha. Ex-jogador da seleção japonesa e ex-técnico de categorias de base, ele apresentou uma visão clara para reformar a entidade mundial ao anunciar sua candidatura.

"Com um forte senso de missão e determinação, vou enfrentar esse desafio para que a Fifa possa se tornar uma organização mais saudável e confiável", disse Tashima em um comunicado oficial da JFA.

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Questionado sobre seus objetivos, o dirigente de 68 anos afirmou: "Acima de tudo, acredito que é essencial estabelecer uma governança adequada e ​garantir que a transparência seja mantida de forma consistente.

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Diallo e Vega entram na disputa

Tashima não é o único nome de destaque que tenta tirar Infantino do cargo. O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, entrou na disputa como candidato da Uefa , enquanto o ex-capitão da seleção suíça Ramon Vega também lançou sua candidatura.

Infantino tem enfrentado uma oposição interna crescente nos últimos meses. O atrito decorre, em grande parte, de sua tentativa frustrada de atrair investidores privados para uma nova entidade comercial da Fifa , iniciativa que obrigou o dirigente suíço a pedir desculpas ao Conselho da Fifa.

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Desafio difícil antes da votação em Rabat

O candidato japonês terá uma campanha difícil e complexa até a eleição de março. A Confederação Asiática de Futebol (AFC) já declarou publicamente seu apoio a Infantino, o que representa um revés inicial para a base de apoio regional de Tashima.

Tashima e os demais candidatos precisam agora passar por verificações formais de elegibilidade e integridade antes de terem seus nomes oficialmente incluídos na votação. A secretaria-geral da Fifa informará todas as associações membros sobre os candidatos aprovados um mês antes do Congresso.