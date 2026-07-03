Koundé responde a Yamal: As indicações não significam nada... e estou curtindo jogar ao lado de Mbappé

Jules Koundé, zagueiro da seleção francesa, afirmou que seu companheiro no Barcelona, Lamine Yamal, é um jogador ambicioso e que sempre fala o que pensa, ressaltando que considerar qualquer seleção como favorita para vencer torneios não significa nada em termos do resultado final.

Questionado em uma coletiva de imprensa se esta geração da seleção francesa é a melhor, Kondé disse: “É complicado. Estou curtindo estar aqui há cinco anos, e é verdade que este grupo é mais jovem; a pequena diferença de idade facilita a comunicação entre nós”.

Koundé respondeu às palavras de Lamine Yamal, que considerou a Espanha a maior favorita ao título da Copa do Mundo, dizendo: “Eu o conheço bem e sei que ele é um jogador forte e um rapaz ambicioso que diz exatamente o que pensa, mas ser favorito em um torneio não significa muita coisa. É verdade que os últimos confrontos contra a Espanha não correram bem, mas guardo isso em mente”.

Sobre se espera enfrentar a seleção do Paraguai em sua melhor forma, Kondé declarou: “Não necessariamente. Todas as seleções são diferentes, e sabemos que o Paraguai joga na defesa, mas tem qualidade suficiente para atacar e nos causar problemas. Estamos cientes de que será uma partida complicada e que teremos que nos impor também nos duelos individuais.”

O zagueiro francês também falou sobre o impacto das altas temperaturas, dizendo: “O calor aumenta o cansaço, mas sabemos disso e nos adaptamos a ele. Precisamos nos recuperar bem e nos hidratar bastante; quanto a mim, estou me sentindo bem”.

Sobre as críticas que recebe, Kondé esclareceu: “Na verdade, eu não leio o que dizem, mas isso não me preocupa nem me afeta. Tenho total confiança em mim mesmo e sou capaz de ajudar a equipe. Quanto à questão de saber se a partida contra a Suécia foi a minha melhor, na verdade, não penso nisso”.

Quanto ao que mais se destaca na seleção francesa atualmente, o jogador observou: “É verdade que gostamos de jogar juntos, especialmente o quarteto ofensivo na frente, e a maneira como os jogadores comemoram e o que dizem uns aos outros. A harmonia e a coesão são importantes, e nós as temos neste momento”.

Sobre o papel desempenhado por Kylian Mbappé, Kondé afirmou: “Ele desempenha o papel de líder, e é um prazer estar com ele em campo. Ele ouve a todos e dá o exemplo, por isso sua influência é extremamente positiva”.

Kondi falou sobre seu companheiro Michael Oliisi, dizendo: “Ele é uma pessoa maravilhosa, talvez um pouco mais reservado do que o normal, mas está muito bem integrado ao grupo e sorri bastante”.