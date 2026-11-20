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Konyaspor x Beşiktaş: horário do jogo

Campeonato Turco - Rodada 12 22 de nov. de 2026 - 08:00 Konya Buyuksehir Stadyumu

No Konya Büyükşehir Stadyumu, o Konyaspor recebe o Beşiktaş, quarto colocado na Süper Lig turca. As duas equipes buscam pontos importantes para a sequência da temporada.

O Konyaspor está em meio à luta contra o rebaixamento. A equipe do técnico Ilhan Palut ocupa atualmente a 15ª posição e pouco avançou nas últimas semanas. No jogo mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Samsunspor.

O Beşiktaş, por sua vez, vive uma fase bem melhor. Vincenzo Italiano deu estabilidade à equipe, e a convincente vitória por 3 a 0 sobre o Gençlerbirliği na última partida reforçou a trajetória de recuperação do clube.

A Águia Negra vai a Konya como clara favorita, sobretudo pelo bom retrospecto nos confrontos diretos recentes. O objetivo do Beşiktaş é manter contato com os primeiros colocados.

Para o Konyaspor, é uma oportunidade de mostrar sua força contra um adversário de peso e somar pontos de que precisa na luta contra o rebaixamento. O fator casa e a disposição da equipe podem fazer a diferença.

Confira a seguir onde o jogo será transmitido e como acompanhá-lo ao vivo.

Assuntos da semana: como chegam Konyaspor e Beşiktaş?

O Konyaspor chega à partida com um retrospecto ruim nos últimos cinco jogos oficiais: uma vitória, um empate e três derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Samsunspor; antes, sofreu uma derrota por 4 a 0 para o Galatasaray. A vitória por 2 a 0 sobre o Gençlerbirliği foi o único resultado positivo. Ao todo, o Konyaspor marcou quatro gols e sofreu cinco nesse período.

O Beşiktaş foi bem mais consistente nos últimos cinco jogos: duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na última partida, venceu o Gençlerbirliği por 3 a 0; antes, empatou em 2 a 2 com o Kasımpaşa. A única derrota foi por 3 a 2 para o Celtic, na Liga Europa. Nesse período, o Beşiktaş marcou nove gols e sofreu sete.

Konyaspor x Beşiktaş: escalações

Konyaspor x Beşiktaş: momento das equipes

Konyaspor x Beşiktaş: histórico de confrontos diretos

Konyaspor x Beşiktaş: classificação