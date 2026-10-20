Ibrahima Konaté, zagueiro do Real Madrid, quebrou o silêncio sobre a polêmica gerada por sua aparição com uma camisa que trazia uma mensagem de apoio à cidade de Ceuta sem exibir a frase completa, em um episódio que o envolveu com seus companheiros Kylian Mbappé e Vinícius Júnior antes do confronto com o Elche no Campeonato Espanhol, em setembro passado.

Na coletiva de imprensa que concedeu nesta terça-feira, antes do duelo contra o Leipzig pela Liga dos Campeões, o defensor francês explicou que não entendeu o que estava escrito na camisa na ocasião, antes de saber os detalhes da crise posteriormente, afirmando ser capaz de compreender os dois pontos de vista e ressaltando seu desejo de se concentrar no futebol.





A camisa de Ceuta: Konaté esclarece sua posição após a polêmica

O episódio remonta ao dia 15 de setembro passado, quando os jogadores do Real Madrid e do Elche apareceram com uma camisa que trazia a frase "Todos somos caballas", que significa "Todos somos filhos de Ceuta", em uma iniciativa de solidariedade com a cidade espanhola localizada no norte da África, após uma crise ligada ao fluxo de imigrantes pela fronteira marroquina.

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Mas Konaté, Mbappé e Vinícius vestiram a camisa de uma forma que ocultou parte da frase, o que provocou ampla polêmica na Espanha, especialmente porque Mbappé e Vinícius tiraram a camisa antes de completar o cumprimento tradicional entre os jogadores.

Konaté afirmou: "Sinceramente, não entendi bem o que estava escrito na camisa. Depois disso, soube o que aconteceu em Ceuta, e consigo compreender os dois pontos de vista".

O defensor francês acrescentou, evocando suas origens familiares: "Sou da França, mas meus pais são da África, e acredito que há muitas pessoas vivendo a mesma situação. Há um lado da história com o qual podemos concordar, e outro com o qual talvez não concordemos".

E continuou: "Compreendo que as pessoas que vêm e cometem atos ruins devam ser punidas, mas eu não entendia a mensagem naquele momento, estava focado na partida, e minha posição foi ficar no meio-termo. Vim ao Real Madrid para jogar futebol, e se as pessoas não estiverem satisfeitas com minha posição, tudo bem".

Mourinho tem uma aura excepcional

Konaté falou sobre sua relação com o técnico português José Mourinho, afirmando que o foco da equipe está em conquistar vitórias e disputar todos os títulos, sem entrar em contas prematuras sobre a conquista da Liga dos Campeões ou do Campeonato Espanhol.

Ele disse: "Mourinho tem uma aura excepcional que muitos técnicos não têm. Quando ele fala, todos o escutam e o respeitam".

Ele também elogiou seu jovem companheiro Yan Diomande, dizendo que ele possui um grande talento apesar de ter apenas 19 anos, e que trabalha com seriedade diariamente, expressando sua satisfação com as atuações que apresentou recentemente.

Ele destacou ainda que teve sorte em contar com vários jogadores franceses no vestiário, explicando que Mbappé e Tchouaméni conversaram muito com ele sobre o Real Madrid antes de sua chegada, afirmando estar feliz por jogar ao lado deles, e desejando o rápido retorno de Ferland Mendy devido à necessidade que a equipe tem dele.

Antes do Clássico

Konaté se recusou a se preocupar com o próximo Clássico contra o Barcelona, apesar de reconhecer sua importância, ressaltando a necessidade de se concentrar primeiro na partida contra o Leipzig.

Ele disse: "Se vencermos amanhã, isso nos ajudará antes do Clássico. Mas se nos concentrarmos no Clássico, não chegaremos a ele em boas condições. A prioridade é o jogo de amanhã, porque queremos vencer a Liga dos Campeões".

O confronto com o Leipzig ganha uma importância especial para o defensor francês, que já atuou pela equipe alemã entre 2017 e 2021, antes de sua transferência para o Liverpool, e posteriormente sua chegada ao Real Madrid no verão de 2026.

Konaté explicou que está ansioso para reencontrar seus ex-companheiros, considerando que a vitória dará ao Real Madrid uma boa chance de encerrar a fase de liga entre as oito primeiras posições, que garantem a classificação direta às oitavas de final.

Konaté reclama das decisões da arbitragem

Em outro contexto, o defensor francês apontou que o Real Madrid não teve sorte em algumas decisões da arbitragem desde o início da temporada, afirmando que leu sobre o caso Negreira, mas ressaltou que sua missão é jogar futebol e conquistar resultados.

Ele disse: "Não tivemos sorte nas decisões da arbitragem", antes de esclarecer que não quer se afastar do foco na competição dentro de campo.

Ele também descreveu sua primeira experiência no Real Madrid como algo que superou suas expectativas, afirmando que não enfrentou dificuldades de adaptação, e que todos dentro do clube o ajudaram a se sentir à vontade, ressaltando que a conquista de títulos continua sendo o objetivo mais importante diante do alto nível da competição.