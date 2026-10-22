Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, admitiu a dificuldade do confronto diante do Arsenal, depois que a equipe bávara ficou apenas no empate por 2 a 2 no estádio Allianz Arena, em um resultado que deixou o treinador belga entre a decepção por desperdiçar a vitória e a satisfação com as chances criadas por seus jogadores diante de um dos principais rivais da Liga dos Campeões da Europa.

Apesar de acreditar que o Bayern tinha condições de decidir a partida a seu favor, Kompany não descartou que o resultado tenha sido justo, diante dos períodos em que o Arsenal impôs sua superioridade, antes de arrancar o gol de empate nos minutos finais.

O técnico do Bayern afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal "Mundo Deportivo": "Estamos em uma fase em que disputamos um número muito grande de partidas, por isso precisamos superar esse confronto rapidamente e pensar no próximo jogo. Enfrentamos um adversário forte, e sentimos isso e vimos isso com clareza".

Kompany lamenta o gol de empate

O treinador belga falou sobre as chances que surgiram para sua equipe, apontando que o Bayern criou oportunidades perigosas que ele não esperava alcançar em tal número, mas perdeu parte de seu ímpeto nos minutos finais.

E acrescentou: "Acho que tivemos bons períodos na partida e criamos algumas chances claras que eu não esperava que teríamos. É lamentável que tenhamos sofrido nos últimos 10 ou 15 minutos, o que nos fez perder parte do ímpeto".

E prosseguiu: "Sentimos que tínhamos condições de vencer, e talvez merecêssemos isso, mas o adversário foi muito forte, e a partida não esteve decidida em nenhum momento. O gol de empate que sofremos nos minutos finais foi lamentável".

Kompany explicou que a disputa dentro de campo foi bastante equilibrada, com as duas equipes alternando pressão e tentativas de chegar ao terço ofensivo, mas considerou que o Bayern conseguiu chegar às zonas perigosas de forma repetida.

E disse: "O Arsenal pressionou com a mesma intensidade com que nós pressionamos, e fomos perigosos naqueles momentos. Nem sempre acertamos o momento adequado para chegar ao terço final, mas acho que chegamos a essas zonas mais do que o Arsenal, e criamos perigo, incluindo duas ou três chances em que tivemos superioridade numérica".

Reconhecimento da superioridade do Arsenal em alguns períodos

Apesar de lamentar a perda de dois pontos, Kompany se recusou a retratar a partida como um domínio completo por parte do Bayern de Munique, ressaltando que o Arsenal impôs sua superioridade em algumas fases do confronto.

E disse: "Enfrentamos um adversário de altíssimo nível, e não vou dizer que uma das equipes dominou de forma absoluta, porque o Arsenal também teve períodos em que foi o lado melhor. Talvez o resultado seja justo, embora tenhamos criado chances mais claras".

Kompany explica o segredo do perigo de Harry Kane

O técnico do Bayern elogiou as funções desempenhadas por Harry Kane, eleito o melhor jogador da partida depois de marcar um gol e dar um passe decisivo para Alphonso Davies, afirmando que a inteligência do atacante inglês na movimentação e na troca de posição oferece à equipe soluções ofensivas adicionais.

E explicou: "Kane tem um instinto especial que o faz saber quando recuar e quando se movimentar para outras zonas do campo. Acho que o Arsenal fez algo parecido com seus atacantes hoje, e isso torna a tarefa dos zagueiros muito complicada, porque eles não conseguem marcar um jogador fixo em uma única posição".

Kompany encerrou sua fala apontando que a movimentação de Kane lhe dá espaço para explorar suas capacidades de passe, dizendo: "Quando os zagueiros centrais avançam para pressionar e Harry ganha algum tempo com a bola, ele consegue mostrar sua grande qualidade por meio de passes longos e precisos, o que nos ajuda a superar a linha defensiva e criar chances perigosas".

Com esse resultado, o Bayern de Munique elevou sua pontuação para 5 pontos após três rodadas da Liga dos Campeões da Europa, antes de seu aguardado confronto diante do Atlético de Madrid no dia 3 de novembro, em um novo teste para a equipe bávara diante de um adversário forte.